Sada ona lovi varalice: Žrtva prevaranta s Tindera zvijezda nove serije 'Love Con Revenge'

Cecilie Fjellhøy postala je poznata nakon što je njena priča ispričana u hit dokumentarcu 'Varalica s Tindera'. Norvežanka koja je izgubila stotine tisuća eura zbog ljubavne prevare, vratila se na Netflix.

No ovog puta ne u ulozi žrtve, već borkinje za pravdu.

U novoj Netflixovoj seriji 'Love Con Revenge', Cecilie udružuje snage s privatnom istražiteljicom kako bi razotkrila i druge prevarante te pomogla ženama koje su upale u njihovu klopku na mrežama za pronalaženje partnera.

Foto: Instagram

Prevarant ju doveo do bankrota

Dokumentarac Varalica s Tindera prije tri godine je šokirao gledatelje. Detaljno je prikazao kako je izraelski prevarant Shimon Hayut, predstavljajući se kao milijarder Simon Leviev, manipulirao ženama koje je upoznavao putem aplikacije za upoznavanje Tinder.

Foto: Netflix

Cecilie je bila jedna od njih. Nakon spoja koji je uključivao let privatnim zrakoplovom, započela je vezu iz snova koja se ubrzo pretvorila u noćnu moru. Leviev ju je uvjeravao da su mu 'neprijatelji' za petama te da mora koristiti njezine kreditne kartice kako mu ne bi ušli u trag. Na kraju mu je pomagala s iznosima većima od 200.000 € - a to ju je dovelo do bankrota, ali i mentalnog kolapsa.

Foto: Netflix

'Varalica s Tindera' je ubrzo postao planetarno popularan, s preko 166 milijuna odgledanih sati u prvih mjesec prikazivanja.

Podržavali ju, ali i kritizirali

Nakon emitiranja dokumentarca, Cecilie je bila na meti javnosti. Iako je dobila veliku podršku javnosti, istovremeno je bila suočena s valom okrivljavanja i preispitivanja njezine uloge kao žrtve.

Ipak, stotine poruka podrške od ljudi iz cijelog svijeta, koji su s njom podijelili svoja slična iskustva, potaknule su je da traumu pretvori u misiju. Zajedno s Pernillom Sjöholm, još jednom žrtvom iz dokumentarca, napisala je knjigu 'Swindled Never After' i postala suosnivačica organizacije LoveSaid, posvećene borbi protiv ljubavnih prijevara.

- Nakon 'Varalice s Tindera', počeli su mi se javljati ljudi iz cijelog svijeta koji su bili žrtve ljubavnih prevaranata. Love Con Revenge moj je način da iskoristim sve što sam naučila kako bih pomogla drugima da prebrode ono što su proživjeli, da im vratim osjećaj vlastite vrijednosti i pomognem im da ponovno preuzmu kontrolu nad svojim životom - rekla je Cecilie Fjellhøy.

Žrtve su i muškarci

Nova serija donosi ključnu razliku u odnosu na svog prethodnika. Dok je 'Varalica s Tindera' bio retrospektiva, 'Love Con Revenge' prati aktivne slučajeve. Cecilie i privatna istražiteljica Brianne Joseph prikupljaju dokaze slučajeva koje rješavaju i pružaju žrtvama alate za postizanje pravde koju sustav često ignorira.

Foto: Netflix

I ovaj napeti dokumentarac prikazuje različite oblike ljubavnih prijevara, a žrtve su žene - ali i muškarci. U jednoj od epizoda glavni akter je Aaron Ward koji je bio prevaren od svoje bivše djevojke, Sabrine Taylor. Naime, ona je lagala da ima multiplu sklerozu, a on joj je plaćao liječenje.

Foto: Netflix

Jedna od žrtava je i Bridget, koju je bivši vojnik Ricky Morrisey godinama manipulirao izmišljajući priče o ratnim traumama kako bi od nje izvukao novac. Zahvaljujući istrazi, Morrisey je osuđen za prijevaru.

Najšokantniji slučaj

Jedan od najšokantnijih slučajeva je onaj Christophera, prvoligaškog prevaranta, koji je lažnim predstavljanjem i investicijskim shemama od žrtava izvukao više od dva milijuna dolara. Nakon što je serija snimljena, stigao je i epilog – Christophera je uhitio FBI.

Foto: Netflix

Ovi primjeri pokazuju da serija ima stvaran utjecaj i donosi konkretne rezultate.

- Nadam se da će serija pružiti utjehu svima koji su ostali slomljenog srca i praznog novčanika - izjavila je Norvežanka.