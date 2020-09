Lazić ulazi u 'Zadrugu': Treba mu novac da otplati dugove...

Pjevača su i i ranije zvali u razne realityje, ali je odbijao jer je dobro zarađivao. Navodno su mu oduzeli jedan automobil zbog neisplaćenih rata, a svakog mjeseca mora plaćati i alimentaciju za kćer Lorenu

<p>Folker <strong>Darko Lazić </strong>(28) ulazi u 'Zadrugu 4' kako bi se riješio dugova koji su mu već dugo 'za vratom', piše srpski <a href="https://www.alo.rs/vip/estrada/darko-lazic-ulazi-u-zadrugu-4-produkcija-donela-odluku-nude-mu-honorar-unapred/340516/vest" target="_blank">Blic</a>. Upravitelji Pink televizije već neko vrijeme s njim dogovaraju po kojim bi se uvjetima pojavio u realityju - kao sudionik koji se bori za glavnu nagradu, ili bi ostao samo nekoliko mjeseci. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Teška godina Darka Lazića</strong></p><p>- Darko od travnja ima financijskih poteškoća. Prije tog perioda se lagano živjelo, trošilo, kupovalo, ali se sada sve promijenilo. Nitko s estrade nema siguran prihod, a rashodi rastu na sve strane - rekao je Darkov prijatelj za srpske medije.</p><p>Dodao je kako su Lazića i ranije zvali u razne realityje, ali je odbijao jer je dobro zarađivao. Navodno su mu oduzeli jedan automobil zbog neisplaćenih rata, a svakog mjeseca mora plaćati i alimentaciju za svoju kćer <strong>Lorenu</strong>.</p><p>- Ne bih mu bio u koži zbog dugova koje ima od ranije. Ušteđevinu je potrošio, a reality mu je gotovo jedina opcija da se izvuče iz dugova. Njemu je bitno da se dogovori oko uvjeta. Produkcija je spremna dovesti ga u reality, a dio honorara bi mu čak isplatili unaprijed kako bi vratio dugove - dodao je izvor. </p><p>Folkera posebno zanima gdje bi spavao i čime bi se hranio, s obzirom na to da je na posebnom režimu prehrane nakon što je bio na operaciji želuca. Novac će mu vjerojatno trebati jer se sprema na još jednu operaciju. <a href="https://www.story.rs/flash-news/darko-lazic-smrsao/" target="_blank">Srpski mediji</a> pišu kako ponovno ide 'pod nož' jer želi skinuti višak kože.</p><p>- Darku visi koža i to mu smeta pa se želi zategnuti. Zamislite koliko je kože ostalo nekome tko je imao 142 kilograma, a sada ima 72? Uspio je doći do željene kilaže, a ovom operacijom imat će tijelo kao maneken - ispričao je Darkov blizak izvor.</p>