Legenda koja je otišla na Božić: George Michael šokirao je svijet te je ispisao povijest pop glazbe

Slavni glazbenik rođen je kao Georgios Kyriacos Panayiotou 25. lipnja 1963. godine u Londonu, gdje je i odrastao. Još kao dječak počeo se zanimati za glazbu, a dok je bio u srednjoj školi upoznao je Andrewa Ridgeleya. Dvojac je obožavao pop glazbu te su u jednom trenutku zajedno počeli svirati i raditi na pjesmama. Prema nekim navodima, u to vrijeme su bili neobičan duo. Michael je bio povučen i sramežljiv, dok je Andrew bio zgodan i drzak. Nakon što su odustali od srednje škole kako bi ganjali karijeru u glazbi, oformili su ska bend Executive. Imali su samo nekoliko koncerata prije nego su se raspali.

Diskografski ugovor za kuću Innervision records potpisali su 1982. godine te su postali poznati kao duo Wham!, a pjevač je počeo koristiti umjetničko ime George Michael. Iste godine objavili su debitantski album "Fantastic!", a iako nisu odmah osvojili top ljestvice, osvojili su srca ženskoga dijela publike. Do drugog albuma "Make It Big" dvije godine kasnije već su imali vojsku obožavateljica, a hitom "Wake Me Up Before You Go-Go" osvojili su čitav svijet. Božićni hit "Last Christmas" objavili su 3. prosinca 1984., a u to su vrijeme već bili na vrhuncu slave. Nekoliko mjeseci kasnije postali su prvi zapadnjački pop bend koji je nastupio u Kini. Sudjelovali su i u humanitarnim akcijama, a nastupali su i na Live Aidu na stadionu Wembley u srpnju 1985.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

George Michael je brzo stekao popularnost kao glavni vokal skupine te se razišao od srednjoškolskog prijatelja nakon što su snimili album "Music from the Edge of Heaven". Pjevačevoj karijeri ništa nije moglo stati na put. Svoj prvi Grammy osvojio je 1987. zahvaljujući pjesmi "I Knew You Were Waiting", duetu s legendarnom Arethom Franklin. Iste godine, debitirao je kao solo izvođač albumom "Faith" te je zacementirao svoj status jedne od najvećih pop zvijezda toga vremena. Njegov singl "I Want Your Sex" smatrao se kontroverznim zbog sadržaja, a neke radijske postaje u SAD-u zbog tog razloga ju nisu htjele emitirati. Unatoč cenzuri, album "Faith" prodan je u preko 25 milijuna kopija, a za izdanje je pjevač dobio zlatni gramofon za najbolji album godine.

U to se vrijeme pokušavao riješiti imidža teen zvijezde te je počeo njegovati drugačiji izgled, a iz istog se razloga nije htio pojaviti u spotu za pjesmu "Freedom". Umjesto njega, spot su krasile najpopularnije manekenke toga vremena, Naomi Campbell, Christy Turlington i Cindy Crawford.

Sljedeći album "Listen Without Prejudice, Vol. 1" nije ostvario značajne rezultate, zbog čega se Michael našao na sudu s izdavačkom kućom Sony. U tužbi je naveo da se nisu potrudili promovirati album te da zbog toga nije postigao uspjeh, a tražio je raskid ugovora. Spor je trajao nekoliko godina te je karijera Georgea Michaela u to vrijeme skoro pa stagnirala. Nastavio je stvarati tijekom 90-ih godina, no imao je dugogodišnju pauzu. Na scenu se vratio tek 2008. godine. U travnju 2011. je snimio obradu pjesme "You and I" koja je poslužila kao poklon princu Williamu i Kate Middleton za njihovo vjenčanje. Glazbom se bavio do samoga kraja.

Kontroverzni privatni život

Godine 1998. George Michael je završio na naslovnicama svjetskih medija, no ne zbog glazbe. Uhićen je zbog nepristojnog ponašanja u javnom WC-u u Los Angelesu, a nakon incidenta u televizijskom intervjuu je svijetu obznanio da je homoseksualac. Tijekom godina su mnogi nagađali o njegovoj seksualnoj orijentaciji, no to je bio prvi put da je sam otvoreno sve rekao.

U intervjuima je kasnije rekao kako je zbog fantazija o ženama u tinejdžersko doba mislio da je heteroseksualac, no kasnije je shvatio da je gay. Kolegi Ridgeleyju iz skupine Wham! rekao je da je biseksualac kada im je bilo 19. Bio je u nekoliko veza sa ženama tijekom 80-ih godina, a za vizažisticu Kathy Jeung govorio je da je njegova muza. Priznao je kasnije da je ona znala sve o time da je gay te da su bili veliki prijatelji od samoga početka.

Foto: Twitter/Jeremy Meeks

Dizajner Anselmo Feleppa i George Michael upoznali su se na festivalu Rock in Rio 1991. te su nakon šest mjeseci veze saznali da je Feleppa HIV pozitivan. Pjevač je rekao kako je bio prestravljen te je jedno vrijeme mislio da se i on zarazio. Anselmo Feleppa preminuo je nakon dvije godine, a Michael mu je posvetio pjesmu "Jesus to a Child".

Kenny Goss bio je njegov dugogodišnji partner. Upoznali su se 1996. te su kasnije zajedno živjeli u Dallasu, gdje je Goss radio, a imali su nekretninu i u Londonu. U studenom 2005. objavili su planove o životnom partnerstvu, no zbog negativnog publiciteta od toga su odustali. Razišli su se 2009., no pjevač je vijest objavio tek dvije godine kasnije.

S Fadijem Fawazom bio je od 2012. do smrti 2016. godine. Upravo Fawaz pronašao je beživotno tijelo slavnoga pjevača na božićno jutro 2016. godine. Liječnici su izvijestili da je Michael umro prirodnom smrću u 54. godini nakon borbe s bolestima srca i jetre. Brojne kolege oprostile su se od Georgea Michaela naglašavajući njegovu humanitarnu stranu te veliko srce. Kolegama i obožavateljima do danas je ostao u lijepom sjećanju, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u pop glazbi.