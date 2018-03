Legenda se oglasila: Potvrđene su glasine o 'Terminatoru 6'

Još u listopadu prošle godine najavljeno je kako će se sa snimanjem šestog filma o Terminatoru krenuti tijekom proljeća 2018. godine. Međutim, 'Švarcika' se sam osvrnuo na te informacije te je donio malo neugodne vijesti.

Gubernator se pojavio na body builderskom festivalu nazvanom u njegovu čast, 'The Arnold Classic'. Tamo je glumac odgovorio na nekoliko pitanja vezanih za nadolazeći film.

Foto: Twitter/Screenshot

- Krećemo sa snimanjem 'Terminatora 6' u lipnju pa sve do sredine listopada. U tome sam. Radujem se povratku u ulogu modela T-800.Bit će odlično s Timom Millerom (redatelj filma) i Jimom Cameronom koji nekako nadgleda sve - ustvrdio je bilder.

Nedavno je objavljeno i kako će se Arnold Schwarzenegger još jednom ujediniti s Lindom Hamilton, koja ponovno preuzima ulogu Sarah Connor. Šesti Terminator bit će nakon jedinice i dvojke jedini 'ispravan', tj. nadovezivat će se direktno na prva dva filma. Sve ostale snimljene uratke će šesto djelo zaboraviti.

Foto: Twitter/Screenshot

A vijesti da se film snima od lipnja do sredine listopada ove godine znače da će 'šestica' u kina doći najranije tijekom jeseni 2019. godine. No, za svakog pravog Arnoldovog ljubitelja je i to posve dobar termin izlaska novog filma.

Tema: FILM