Ne žalim ni za čim u životu. Smatram se najsretnijoj curom na cijelom svijetu, rekla je svojedobno legendarna glumica Betty White, koja danas slavi 99. rođendan. Ranije je najavila kako će ovaj rođendan provesti u karanteni hraneći patke koje je dođu obići svaki dan. Njezini glasnogovornici pojasnili su kako je riječ o dvije patke koje redovito dolaze na njezino veliko imanje.

- Budući da punim 99 godina, mogu ostati budna koliko god želim, bez traženja dopuštenja - napisala je Betty ranije u mailu za Associated Press, prenose strani mediji. Njezin rođendanski obrok danas je hot dog i prženi krumpirići, a njezin dugogodišnji prijatelj Jeff Witjas poklonio joj je buket ruža.

Betty najviše pitaju koja je tajna dugog života, a ona ima pomalo neobičan 'recept'.

- Ne jedem doručak, za ručak jedem sendviče. Obožavam hot dog i pržene krumpiriće, a sve zalijem dijetalnom Coca Colom. Svake večeri popijem jednu čašu votke, a više od toga popijem jedino kada se nađem s prijateljima - ispričala je prije nekoliko godina.

Betty su prije sedam godina uvrstili u Guinnessovu knjigu rekorda kao glumicu s najduljom karijerom. Godine 1939. zaposlila se na radiju jer su je na audicijama odbijali s izgovorom da 'nije fotogenična'. Tek je osamdesetih ostvarila ulogu karijere u seriji 'Zlatne djevojke'.

Bila je jedna od prvih producentica televizijske serije 'Life With Elizabeth', u kojoj je glumila od 1953. do 1955. Dobila je nagradu Emmy za uloge u 'The Mary Tyler Moore Show', 'Zlatnim djevojkama' te za voditeljicu kviza 'Just Men!'

Udavala se tri puta, a nakon što je njezin treći suprug Allen Ludden preminuo 1981. godine, više nije išla pred oltar. Kad ju je voditelj Larry King (87) pitao zašto, odgovorila je: 'Jednom kad si imao najboljeg, što ti još treba?'