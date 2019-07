Legendarna grupa Whitesnake zapalila zagrebačku Šalatu...

U sklopu turneje 'The Flesh & Blood' legendarna engleska grupa 'Whitesnake' održala je koncert na zagrebačkoj Šalati. Predvođena velikim Davidom Coverdaleom (67) poznati rock bend izveo je svoje najpopularnije hitove, dok je publika oduševljeno pjevala poznate pjesme poput ‘Here I Go Again’ i ‘Shut up & Kiss Me’.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Whitesnake smo posljednji u Hrvatskoj imali priliku slušati 2015. godine u KC-u Dražen Petrović.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Neumorni Britanci na scenu su još od daleke 1978. godine, a osim frontmana Coverdalea, bend čine Reb Beach (gitara), Joel Hoekstra (gitara), Michael Devin (bas), Tommy Aldridge (bubanj) i Michele Luppi (klavijature).

POGLEDAJTE GALERIJU:

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL