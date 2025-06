Legendarna Zdenka Kovačiček: 'Na sceni sam 67 godina, a neki me i dalje vide kao trn u oku...'

Kad Zdenka Kovačiček izađe na scenu, vrijeme stane, a prodoran glas obuzme sve. Legendarna dama domaće glazbe, koja je ove godine proslavila 81. rođendan, ni ne pomišlja stati. Štoviše, sa svojim bendom Greenhouse Blues u ponedjeljak nastupa u zagrebačkoj Močvari. Iskrena, britka i duhovita, priča nam o svojoj karijeri, dugoj gotovo 70 godina, glazbenim borbama, Janis Joplin, životinjama koje udomljava i albumu koji je, kako sama kaže, provokativniji i luđi.

Zdenka, iako čvrsto koračate već osam desetljeća, vaša energija i glas i dalje oduševljavaju publiku. Kako uspijevate održavati takvu vitalnost i strast prema glazbi tijekom više od 60 godina karijere?

Dobro ste rekli, strast, to je ono što me drži vitalnom. Osim toga, društveno sam biće, volim biti angažirana. Pratim događaje, borim se protiv zlostavljanja ljudi, žena i životinja. Obožavam životinje, udomljavam ih, liječim, pomažem im kako god mogu.

Suradnja s Greenhouse Blues Bandom traje već gotovo deset godina. Kako je nastao taj glazbeni savez i što vam je najvažnije u zajedničkom stvaranju?

Susret sa Greenhouse Blues Bandom desio se slučajno, zahvaljujući vrhunskim muzičarima. Posebno brass liniji, koji pišu aranžmane i mogu svirati sve od popa, rocka, bluesa do jazza. Shvatila sam da mi je to najbolji bend, koji sam imala u karijeri, kao manji big bend.

Na koncertu ćemo čuti i pjesme Janis Joplin, koja je vama očito velika inspiracija. Koje njezine osobine smatrate ključnim za svoju interpretaciju njezinih pjesama?

Janis smatram najvećom, neponovljivom pjevačicom bluesa. Imamo neke zajedničke crte, obje smo rođene u znaku Jarca, a zna se koja su obilježja tog znaka. Glazbu doživljavamo strastveno, do srži, do kostiju, do kraja! Ona je bila borac za ljudska prava u doba najveće diskriminacije prema crncima. Imam potrebu izbaciti iz sebe sve frustracije i nagomilanu energiju putem glasa, vriskom kao pozivom u pomoć. Poslije se osjećam puno smirenije.

Vaš posljednji album, 'Konstatacija jedne mačke', donosi i tekstove pjesnikinje Slavice Maras. Kako je došlo do te suradnje i na koji način tekstovi utječu na vaš glazbeni izričaj?

Slavicu Maras, glumicu i vlasnicu prvog OFF teatra na ovim prostorima, upoznala sam pohađajući glumačku školu Marije Kohn i Krešimira Zidarića. Nastalo je dugogodišnje prijateljstvo, oduševila me njezina poezija, duboka, ženska, provokativna... I tako je nastao album 'Frka'. Šteta što nije doživjela popularnost 'Frke' u novoj verziji, ali i priznanje publike našoj prvoj verziji iz 1984. godine, 23 milijuna pregleda na YouTubeu, velika je stvar! Još čuvam neke njezine tekstove za neki budući album.

Vaša suradnja i prijateljstvo s Matijom Dedićem, koji nas je nedavno prerano napustio, ostavili su dubok trag u domaćoj glazbi. Kako biste opisali njegovu ulogu u vašem glazbenom putu i njega samog?

S Matijom Dedićem vezalo me dugogodišnje prijateljstvo, bio je mlad, perspektivan džezist s novim idejama i drukčijim pogledom na moje pjesme. Gostovao je na albumu 'Ja živim svoj san' i pjesmi 'Ponovo sretna' dao onaj svoj poseban, bezvremenski štih. Hvala mu na tome.

Vaš repertoar uključuje jazz standarde, blues, soul, ali i domaće hitove. Koji glazbeni žanr vam najviše leži i gdje najviše uživate nastupati?

Ta mješavina žanrova, uz moj stil, u kojem je jazz uvijek prisutan, ono je što mi daje gušt da nastupam gdje god publika to osjeti i gdje dolazi do spontane komunikacije i interakcije. Nije važno gdje pjevam, bilo to Lisinski, Močvara, Peti kupe ili dom kulture u Benkovcu. Važna je publika koja dolazi na koncert.

Pripremate i autobiografiju. Koji dio svoje karijere smatrate najvažnijim ili najzanimljivijim za čitatelje?

Za mene je najzanimljivije upravo onih drugih 40 godina karijere, kad su se dogodile neočekivane stvari i događaji. Početak je bio klasičan, sve kao iz priče o tinejdžerskoj karijeri, bez nekih napetosti i rizika.

Što publika može očekivati od novog albuma koji pripremate s Greenhouse Blues Bandom? Hoće li biti iznenađenja ili možda nešto sasvim drukčije?

Novi album bit će drukčiji od 'Konstatacije'. Osobito u izvedbi jer će ga cijelog odsvirati moj bend, mislim da će biti provokativniji i luđi.

Na što ste najponosniji kad pogledate svoju bogatu karijeru i što biste savjetovali mlađim generacijama glazbenika koje tek ulaze u svijet glazbe?

Ponosna sam što sam opstala na sceni bez kompromisa, podilaženja, menadžera i lažnih promocija, samo zahvaljujući čistoj glazbi. Slijedite i vi svoje snove, sigurna sam da će vas odvesti u taj čaroban svijet glazbene umjetnosti.