Legendarne Barneyjeve izjave: 'Obuci odijelo i budi zakon'

Američki glumac i producent Neil Patrick Harris (46) uživa na odmoru u Francuskoj, a ljetne dane provodi na luksuznoj jahti u Saint Tropezu, u društvu supruga i glumca Davida Burtka (44).

Foto: Profimedia Patrick Harris najpoznatiji je po ulozi ženskaroša Barneyja Stinstona u humorističnoj seriji 'Kako sam upoznao vašu majku'. Prepoznatljiv je upravo po svojim legendarnim izjavama.

Foto: IMDB Tako Stinston u gotovo svakoj epizodi govori svoju prepoznatljivu frazu: 'It's going to be legen - wait for it - dary", što u prijevodu znači: "Bit će nam legen - čekajte sad - darno".

Osim toga, lik velikog ljubitelja žena Stinstona često se prepoznaje po njegovoj, također legendarnoj rečenici.

- When I get sad, I stop being sad and be awesome instead (što se prevodi kao: Kada sam tužan, prestanem biti tužan i postanem zakon) - rekao je više puta u seriji Barney.

Barneya se u seriji možda samo jednom ili dvaput vidjelo u nečemu što nije odijelo. Veliki ljubitelj odijela smatra da muškarac uvijek treba biti zakon i u odijelu. Jedna od njegovih top tri izjave svakako je: 'Suit up', što bi se prevelo kao 'Obuci se u odijelo'.

