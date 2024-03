Legendarni bend Nazareth stiže u Tvornicu kulture 14. lipnja

Legendarni škotski hard rock/heavy metal bend Nazareth, koji je postao popularan početkom 70-ih, nastupit će 14. lipnja u Tvornici kulture, objavio je organizator koncerta Music Time. Nazareth su bili pioniri koji su slavu škotskog rocka proširili svijetom, otvarajući put drugim škotskim bendovima poput Simple Minds, Texas, Big Country, Del Amitri itd.

Originalna četiri člana su se prvi put okupila u bendu Petea Agnewa "The Shadettes" 1968. godine, promijenili su ime u 'Nazareth' 1970. i od tada su snimili niz hitova.

Nedavno su objavili svoj 25. studijski album "Surviving The Law", a njihov repertoar obuhvaća hitove koji se protežu kroz pet desetljeća, poput "Broken Down Angel", "Bad Bad Boy", "Turn On Your Receiver" i "My White Bicycle" su ostavili trag na svjetskim ljestvicama uz mega hitove "Dream On", "This Flight Tonight", "Hair Of The Dog" i najveći "Love Hurts".

Foto: PROMO

Osim brojnih fanova bend je stekao sljedbenike i među drugim glazbenim umjetnicima, koji kažu da su Nazareth imali velik utjecaj na njih, neki čak snimajući njihove pjesme - Guns'N'Roses s "Hair Of The Dog" i Metallica s "Please Don't Judas Me".

No, iako sa zahvalom prihvaćaju priznanja za svoj snimljeni rad, Nazareth pripisuju svoj uspjeh turnejama, turnejama i još turnejama te i dalje nastupaju, bez namjere da ikada stanu.