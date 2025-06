Legendarni Bill Muray stiže u Šibenik! Menadžera nema, voli nepozvan upadati na zabave...

J edan od najcjenjenijih i najosebujnijih glumaca svoje generacije, Bill Murray, čovjek čije je lice sinonim za inteligentni humor, melankoličnu dubinu i potpunu nepredvidivost, uskoro stiže u Hrvatsku. Njegov dolazak na Croatia International Film Festival u Šibeniku, gdje će 8. kolovoza otvoriti festival svojim novim filmom “The Friend”, jedinstvena je prilika za domaću publiku da se izbliza upozna s karijerom i duhom ove holivudske ikone. Od legendarnih uloga u “Istjerivačima duhova” i “Beskrajnom danu” do statusa kultnog heroja internetske kulture, Murray je izgradio karijeru koja prkosi svim pravilima.

Rođen kao William James Murray 21. rujna 1950. u Illinoisu u velikoj irskoj katoličkoj obitelji, bio je peto od devetero djece. Odrastanje u takvom okruženju, kako je kasnije priznao, naučilo ga je kako se boriti za pažnju. Trojica njegove braće, Brian Doyle-Murray, John i Joel, također su postali glumci. Kako bi financirao svoje jezuitsko obrazovanje, u tinejdžerskim je godinama radio kao nosač palica za golf, a bio je i pjevač u rock bendu Dutch Masters. Nakon što je izbačen sa Sveučilišta Regis, gdje je studirao medicinu, na nagovor brata Briana pridružio se legendarnoj improvizacijskoj trupi The Second City u Chicagu. Tamo je brusio svoj talent pod mentorstvom komičarskoga gurua Dela Closea, a ubrzo je s kolegama Johnom Belushijem i Danom Aykroydom prešao na nacionalnu scenu putem radijske emisije “The National Lampoon Radio Hour”.

Ključni trenutak za njegovu karijeru zbio se 1977. godine, kada se pridružio ekipi popularne TV emisije “Saturday Night Live”, zamijenivši Chevyja Chasea. Tijekom tri sezone u SNL-u stvorio je niz nezaboravnih likova i osvojio nagradu Emmy za izvanredan scenarij te se tako etablirao kao zvijezda s jedinstvenim, pomalo ciničnim i nonšalantnim stilom humora.

- Otišao sam u Second City, gdje naučiš kako učiniti drugoga glumca dobrim da bi i ti izgledao dobro, a zatim u SNL, gdje nisi smio griješiti i gdje si naučio što je stvarna suradnja pod pritiskom - opisao je svoja rana iskustva Murray.

Prijelaz na filmsko platno bio je prirodan i iznimno uspješan. Filmovi kao što su “Ćuftice” (Meatballs, 1979.), “Golf klub” (Caddyshack, 1980.) i “Vojničine” (Stripes, 1981.) učvrstili su njegov status vodećega komičara. No 1984. godina donijela mu je ulogu koja ga je pretvorila u globalnu superzvijezdu. Kao dr. Peter Venkman u “Istjerivačima duhova” (“Ghostbusters”) Murray je bio savršen spoj cinizma, šarma i herojstva, a film je postao jedan od najvećih hitova desetljeća i pravi kulturni fenomen.

- Filmska gluma mi odgovara jer trebam biti dobar samo 90 sekundi odjednom - šalio se Murray.

Ipak, nije bio zadovoljan samo statusom komičarske zvijezde. Iste godine napisao je scenarij i glumio u svom strastvenom projektu, drami “Oštrica britve” (“The Razor’s Edge”). Nakon neuspjeha filma razočarani Murray povukao se iz glume na četiri godine, preselio se u Pariz te na Sorboni studirao filozofiju i povijest. Vratio se krajem osamdesetih s hitovima “Božićni duhovi” (“Scrooged”, 1988.) i “Istjerivači duhova 2”.

Devedesete su mu donijele još jednu njegovu kultnu ulogu. U filmu “Beskrajni dan” (“Groundhog Day”, 1993.), u režiji njegova dugogodišnjeg suradnika Harolda Ramisa, Murray je briljirao kao arogantni meteorolog Phil Connors, zarobljen u vremenskoj petlji. Film, koji je savršeno spojio komediju s egzistencijalnom filozofijom, danas se smatra remek-djelom i jednom od njegovih najboljih izvedbi.

- To je priča o ljudskom stanju. Govori o tome kako možemo zaglaviti u rutini i kako se iz nje možemo izvući. U početku sam mislio da je to samo blesava komedija, ali onda sam shvatio da se radi o čovjeku koji dobiva priliku da sve ispravi - objasnio je Murray.

Krajem devedesetih glumac je počeo novu, zreliju fazu karijere, okrećući se nezavisnom filmu i kompleksnijim, često melankoličnim ulogama. Prijelomni trenutak bila je suradnja s tad mladim redateljem Wesom Andersonom na filmu “Tajkun iz Rushmorea” (“Rushmore”, 1998.). Za tu ulogu Murray je radio za honorar od ni 8000 eura, ali ona mu je donijela hvalospjeve kritike i započela jedno od najplodnijih partnerstava u modernom filmu. Uslijedile su uloge u gotovo svim Andersonovim kasnijim filmovima, uključujući “Obitelj čudaka”, “Panika pod morem” i “Hotel Grand Budapest”.

- Ne moram ni pročitati scenarij. Ako Wes nazove, moj odgovor je ‘da’ - kazao je o suradnji s Andersonom.

Vrhunac njegove umjetničke renesanse dogodio se 2003. godine s filmom “Izgubljeni u prijevodu” (“Lost in Translation”) redateljice Sofije Coppole. Njegov portret Boba Harrisa, usamljene i ostarjele filmske zvijezde u Tokiju, donio mu je Zlatni globus, nagradu BAFTA i nominaciju za Oscara, a zlatni kipić te mu je godine “oteo” Sean Penn za ulogu u filmu “Mistična rijeka”.

- Pa, moram priznati, bio sam neugodno iznenađen što nisam osvojio zlatni kipić, tim više što sam prethodno osvojio Zlatni globus - rekao je za New York Post. No Murrayeva uloga je pokazala njegovu nevjerojatnu sposobnost da s minimalnim dijalogom prenese duboku tugu, humor i ljudskost.

- To je moj najdraži film u kojem sam glumio - izjavio je Murray svojedobno, a glumačka partnerica bila mu je Scarlett Johansson.

Nagradama unatoč, nastavio je njegovati svoj prijezir prema holivudskoj mašineriji.

- Nagrade su mi beznačajne i prezirem svakoga tko aktivno vodi kampanju da je dobije. Želja za Oscarom je kao i kad se silno želiš oženiti, prihvatit ćeš bilo koga samo da ostvariš cilj. Ako toliko silno želiš tu nagradu, onda to postane gola želja i ambicija i prilično je neukusno - kazao je komičar.

Iza kamere Murray je čovjek čija je priča jednako intrigantna kao i likovi koje glumi. Njegov put kroz brak i veze bio je sve samo ne konvencionalan. Ljubavni život obilježila su mu dva braka, oba završena pod dramatičnim okolnostima koje su godinama punile medijske stupce.

Prva supruga Billa Murraya bila je Margaret “Mickey” Kelly, s kojom se vjenčao 1981. godine na ceremoniji koja savršeno pristaje njegovu nepredvidivu karakteru. Par se vjenčao u Las Vegasu u 4:30, a Kelly je kasnije priznala da nije ni znala da idu na vjenčanje; mislila je da traže meksički restoran. Kasnije su imali i drugu, formalniju ceremoniju za obitelj i prijatelje u Chicagu. Tijekom 15-godišnjeg braka dobili su dva sina, Homera i Lukea. Kelly je bila uz Murraya tijekom njegova uspona do vrha Hollywooda, u vrijeme kad su nastali filmovi poput “Istjerivači duhova” i “Beskrajni dan”.

Međutim, brak se raspao nakon što je Murray počeo aferu s kostimografkinjom Jennifer Butler, koju je upoznao na snimanju upravo “Beskrajnog dana”. Razveli su se 1996. godine, a Murray se ubrzo oženio ljubavnicom s kojom je dobio četiri sina: Caleba, Jacksona, Coopera i Lincolna. Od Jennifer Butler razveo se 2008., a papiri za razvod otkrili su mračnu stranu njihova braka u kojem ga je supruga optužila za alkoholizam i obiteljsko nasilje. Godinama nakon raspada braka Murray je u intervjuu za Esquire priznao:

“Koliko god je razvod bio težak, toliko su njegove posljedice bile sjajne. Na kraju sam postao puno bliži sa svojim dečkima nego što bih ikad bio”.

Osim po ulogama, Bill Murray je poznat i po ekscentričnom privatnom životu i preziru prema holivudskom glamuru. Nema ni agenta ni menadžera. Umjesto toga, redatelji koji mu žele ponuditi ulogu moraju nazvati poseban 1-800 telefonski broj i ostaviti poruku na sekretarici koju on, navodno, rijetko provjerava.

Postao je i svojevrsni urbani mit, zahvaljujući brojnim pričama, poznatim kao “Bill Murray Stories”, o njegovim nasumičnim pojavljivanjima na privatnim zabavama, vjenčanjima ili sportskim događajima, gdje bi se družio s nepoznatim ljudima, a na odlasku im dobacio: “Nitko vam nikada neće vjerovati”.

Ove priče, ponekad istinite, a ponekad ne, pridonijele su njegovu statusu narodnog heroja. Suvlasnik je nekoliko niželigaških bejzbolskih timova, strastveni je golfer i autor knjige “Cinderella Story: My Life in Golf”. Poznat je i po svojoj životnoj filozofiji koju je sažeo u citatu: “Što ste opušteniji, to ste bolji u svemu: bolji ste s voljenima, bolji ste s neprijateljima, bolji ste na poslu, bolji ste sami sa sobom”.

Hrvatska publika sada ima priliku osjetiti djelić te magije. Njegov dolazak u Šibenik s filmom “The Friend”, dirljivom pričom o prijateljstvu i gubitku u kojoj glumi uz Naomi Watts, predstavlja rijedak događaj i potvrdu rastućeg ugleda Hrvatske na svjetskoj filmskoj sceni.

- Htjeli smo posjetiti Hrvatsku otkako smo radili s odličnim hrvatskim glumcem Goranom Višnjićem u našem filmu ‘The Deep End’ - poručila je filmska ekipa.

Za obožavatelje koji su ga pratili od njegovih komičarskih početaka do dramskih vrhunaca, ovo će biti prilika da pozdrave istinsku legendu koja je, baš kao i njegovi likovi, uvijek ostala vjerna sebi - neuhvatljiva, duhovita i duboko ljudska.