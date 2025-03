Legendarni Bruce Willis slavi 70. rođendan: Jedna uloga mu je promijenila život zauvijek!

Bruce Willis, rođen kao Walter Bruce Willis, ime je koje odjekuje Hollywoodom. Od skromnih početaka do statusa jedne od najvećih akcijskih zvijezda, Willisova karijera i osobni život ispunjeni su zanimljivim preokretima, uspjesima, ali i izazovima. Ova velika glumačka zvijezda danas slavi 70. rođendan.

Rani život i put do glume

Rođen 19. ožujka 1955. u Idar-Obersteinu, tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj, Willis je sin Amerikanca Davida Willisa i Njemice Marlene. Nakon očeve vojne službe, obitelj se 1957. preselila u Carneys Point, New Jersey. Willis je odrastao u radničkoj obitelji, a mladost mu je obilježilo mucanje. Ironično, upravo je gluma na školskoj pozornici otkrila način da prevlada taj problem.

Nakon srednje škole, radio je kao zaštitar i prevozio radnike, prije nego što se upisao na studij drame na Montclair State University. Međutim, željan samostalnog puta, napustio je studij i preselio se u New York, gdje je radio kao konobar i barmen, istovremeno tražeći glumačke prilike.

Foto: Supplied by All Action/PRESS ASS

Nakon nekoliko manjih uloga u off-Broadway predstavama i filmovima poput "The First Deadly Sin" i "The Verdict", Willis se 1984. preselio u Los Angeles. Iako nije dobio ulogu u filmu "Desperately Seeking Susan", audicija za televizijsku seriju "Moonlighting" ("Slučajni partneri") promijenila mu je život. Pobijedivši konkurenciju od oko 3000 glumaca, Willis je osvojio ulogu šarmantnog i duhovitog privatnog detektiva Davida Addisona.

Serija, u kojoj je glumio uz Cybill Shepherd, postala je veliki hit i lansirala Willisa u zvjezdanu orbitu. Osvojio je nagradu Emmy i Zlatni globus za svoju ulogu.

Foto: Supplied by All Action/PRESS ASS

Uspon akcijske ikone: "Die Hard" i dalje

Godine 1988. Willis je dobio ulogu koja će ga zauvijek obilježiti – ulogu Johna McClanea u akcijskom blockbusteru "Die Hard" ("Umri muški"). Film, u kojem je Willis izveo većinu vlastitih vratolomija, postigao je ogroman uspjeh na kino blagajnama, zaradivši preko 138 milijuna dolara (preko 128 milijuna €) širom svijeta. "Die Hard" je postao franšiza, a Willis se vratio ulozi McClanea u još četiri nastavka.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Iako je najpoznatiji po akcijskim ulogama, Willis je tijekom karijere pokazao iznimnu svestranost. Glumio je u kultnom filmu Quentina Tarantina "Pulp Fiction" ("Pakleni šund", 1994.), znanstveno-fantastičnim filmovima "12 Monkeys" ("12 majmuna", 1995.) i "The Fifth Element" ("Peti element", 1997.), te blockbusteru "Armageddon" (1998.).

Posebno je zapažena njegova uloga u psihološkom trileru "The Sixth Sense" ("Šesto čulo", 1999.) M. Night Shyamalana. Njegova filmografija broji preko stotinu filmova.

Willis se okušao i u glazbi, objavivši album "The Return of Bruno" 1987. godine, koji je postigao umjeren uspjeh.

Foto: * nepoznat */PRESS ASSOCIATION

Osobni život: Brakovi, djeca i izazovi

Willisov privatni život bio je pod povećalom javnosti. Njegov brak s glumicom Demi Moore, koji je trajao od 1987. do 2000., bio je jedan od najpraćenijih u Hollywoodu. Imaju tri kćeri: Rumer, Scout i Tallulah.

Foto: Paul Smith/PRESS ASSOCIATION

Unatoč razvodu, Willis i Moore ostali su u bliskim odnosima, a Willis je čak prisustvovao vjenčanju Moore s Ashtonom Kutcherom. Godine 2009. Willis se oženio modelom Emmom Heming, s kojom ima dvije kćeri, Mabel i Evelyn.

Posljednjih godina, Willis se suočio s ozbiljnim zdravstvenim problemima. U ožujku 2022. objavio je da se povlači iz glume zbog dijagnoze afazije, poremećaja koji utječe na sposobnost komuniciranja. Godine 2023. obitelj je objavila da mu je dijagnosticirana frontotemporalna demencija. Njegova supruga, Emma Heming Willis, postala je aktivna zagovornica podizanja svijesti o ovoj bolesti.

Foto: Instagram / PROMO

Nasljeđe neuništivog

Bruce Willis ostavio je neizbrisiv trag u svijetu filma. Njegova karijera, obilježena ulogama u nekim od najpoznatijih akcijskih filmova svih vremena, ali i raznolikim ulogama u drugim žanrovima, svjedoči o njegovom talentu i svestranosti. Unatoč izazovima s kojima se suočava, Willis ostaje zapamćen kao ikona Hollywooda i inspiracija mnogima.

Njegova borba s bolešću i predanost obitelji pokazuju snagu i otpornost, osobine koje su ga krasile i na velikom platnu. Njegovu zvijezdu na Hollywood Walk of Fame dobio je 2006.

Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION