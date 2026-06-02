Legendarni Clint Eastwood (96) ipak će otići u mirovinu?

Prije tri dana navršio je 96 godina. Dobro se drži za dob, ali izgleda da raditi ipak više neće. Clint Eastwood je jedan od najvećih filmaša u povijesti, a sve je izglednije kako je "Juror No. 2" iz 2024. godine njegov posljednji film. Barem je tako dao naslutiti njegov sin Kyle (58).

- Imao sam sreće što sam imao priliku raditi s njim na filmovima. Sjajno je to iskustvo, imam puno lijepih uspomena - rekao je Kyle.

Velika je karijera iza njegova oca. U mladosti je radio u čeličani, bio je i drvosječa, radio na benzinskoj postaji... A onda je, nasreću, završio u filmskoj industriji. Njegov visoki stas i prepoznatljiva pojava ubrzo su privukli pozornost filmskih producenata. Bio je "prljavi Harry", proslavio se u vesternima "Za šaku dolara"; Dobar, loš, zao", "Za dolar više", "Nepomirljivi", pa su tu "Mostovi okruga Madison", "Mistična rijeka", "Djevojka za milijun dolara", "Gran Torino"... Teško je pobrojiti sve sjajno što je Eastwood radio.

Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE

A radio je i sa sinom Kyleom, koji je nedavno imao koncert u Zagrebu. Zajedno su radili glazbu za nekoliko filmova, a imao je zanimljivo djetinjstvo.

- Ponekad bi mi rekao što otprilike želi, a ponekad bi sjeo za klavir i sam odsvirao temu. Tako je bilo i s poznatom temom iz filma 'Nepomirljivi'. Bilo je lijepo raditi s tatom - rekao nam je tom prilikom Kyle Eastwood.