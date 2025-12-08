Legendarni David Byrne stiže iduće ljeto u pulsku Arenu

David Byrne, legendarni američki kantautor, i bivši frontmen kultnih Talking Headsa, ovoga će ljeta ponovo nastupiti u Hrvatskoj i to 28. Lipnja 2026., po prvi puta u Areni Pula, u organizaciji agencije Mars koncerti. Na krilima upravo objavljenog, hvaljenog novog albuma 'Who is the sky?'

Byrne je već krenuo na istoimenu svjetsku turneju, a sada je objavljena cijela serija novih datuma za slijedeću godinu. Bend na turneji okuplja 13 glazbenika, pjevača i plesača, uključujući članove benda koji su bili dio American Utopia turneje, a koji će svi biti mobilni tijekom cijelog nastupa.

Foto: PROMO

Iako je najpoznatiji po svom revolucionarnom periodu frontmana njujorške new wave grupe Talking Heads, David Byrne je također hvaljen zbog svoje solo karije, tijekom koje je obuhvatio raznolika područja poput svjetske glazbe, filmskog stvaralaštva i performansa.

Nakon što se band Talking Heads razišao 1991. godine, Byrne je nastavio sa brojnim projektima, uključujući solo albume, filmske i scenske produkcije te pokrenuo svoju izdavačku kuću Luaka Bop, koja je odigrala ključnu ulogu u predstavljanju inovativnih južnoameričkih i afričkih umjetnika zapadnoj publici.

Tijekom svoje nevjerojatne karijere, Byrne je osvojio Oscara, Zlatni globus, Grammy i posebnu nagradu Tony, a također je primljen u Rock and Roll Hall of Fame.

Foto: Profimedia

Ovo će ukupno biti četvrto gostovanje Byrnea u Hrvatskoj, ako uz tri solo nastupa, uključimo i ono sa Talking Headsima iz 1982. godine.

Prošli mjesec sa albuma 'Who is the sky?' objavljen je novi singl 'T Shirt'. Pjesma, koju je koproducirao Byrneov dugogodišnji prijatelj i suradnik Brian Eno, klasični je elektro-pop komad obavijen lagano humorističnim, ali uvijek iskrenim političkim komentarom. Pjesma je već postala jedan od favorita na Byrneovoj aktualnoj turneji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Također, vrlo brzo po objavi viralan je postao nastup Byrnea i benda u sklopu Tiny Desk serije koncerata koji su mnogi odmah proglasili jednim od najatraktivnijim, obzirom da je ovaj vrlo brojni trinaestočlani bend zauzeo uobičajeni minijaturni prostor i odradio sjajan koncert.

Ulaznice za koncert Davida Byrnea kreću u prodaju prvo putem fan kluba izvođača, već sutra, u utorak 09.12., od 10h ujutro, lokalna pretprodaja za pretplatnike Dallas Records newslettera i registrane kupce Dallas Music Shop-ova, kreće u četvrtak, 11.12., od 10h ujutro, dok će generalna prodaja krenuti u petak, 12.12., od 10 sati ujutro, a sve putem sustava Eventim.

Svi registrirani pretplatnici Dallas Records i DallasMusicShop.com newslettera dobit će pristupni kod na svoj mail dan prije. Koncert se reazlira uz pokroviteljstvo Grada Pule, Arheološkog muzeja Istre te Turističke zajednice Pule.