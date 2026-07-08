Legendarni Grandmaster Flash stiže na hip-hop koncert godine

Jedan od najvažnijih arhitekata hip-hop kulture, legendarni Grandmaster Flash, vraća se u Zagreb, kada će u sklopu svoje aktualne "The Four Elements" europske turneje nastupiti u subotu, 10. listopada 2026. godine u Boogaloou, najavio je organizator Hangtime.

Poseban uvod u večer pripremit će Zagreb Rap Demo (1985. – 1992.) showcase, jedinstveno okupljanje pionira zagrebačke rap scene čiji je rad dokumentiran na istoimenoj kompilaciji. Za atmosferu prije i nakon koncerta pobrinut će se DJ support Slavin Balen i Phat Phillie.

Grandmaster Flash prvi je put nastupio u Hrvatskoj 2013. godine na Outlook Festivalu u pulskoj Areni, dok je zagrebačku publiku posljednji put rasplesao 2017. u rasprodanom Garden Breweryju na Žitnjaku.

Danas ga se s razlogom smatra jednim od najutjecajnijih DJ-a svih vremena i jednim od ključnih ljudi zaslužnih za nastanak hip-hopa. Upravo je on razvio revolucionarnu "Quick Mix Theory", tehniku kojom je gramofon pretvorio u glazbeni instrument i zauvijek promijenio način DJ-iranja.

Sa svojom kultnom grupom Grandmaster Flash & The Furious Five bio je među prvim izvođačima ugovorenima za legendarnu izdavačku kuću Sugar Hill Records.

Njihov klasik "The Message" smatra se jednim od najutjecajnijih hip-hop singlova svih vremena.

Prije 19 godina Grandmaster Flash & The Furious Five postali su prvi hip-hop izvođači primljeni u Rock and Roll Hall of Fame, a 2021. nagrađeni su i prestižnom Grammy Lifetime Achievement Award. Tijekom više od pet desetljeća karijere Grandmaster Flash ostao je sinonim za inovaciju, energiju i autentičnost te i danas nastupa pred rasprodanim dvoranama diljem svijeta.

Izuzetan šmek s prstohvatom nostalgije dat će i Zagreb Rap Demo (1985. – 1992.) showcase, ponovno okupljanje pionira zagrebačke rap scene s kompilacije objavljene za Blackout i Dallas u svibnju 2025. godine. Neki od njih će nakon gotovo četiri desetljeća izvesti pjesme sa samih početaka svojih karijera. Za mnoge old school hip-hop fanove bit će to koncert koji se događa samo jednom u životu.

Za kvalitetan štimung svojim selekcijama pobrinut će se i doajeni hrvatskog hip-hopa: Slavin Balen i Phat Phillie, a Grandmaster Flash će kroz svoj novi "The Four Elements" show odati počast DJ-ingu, MC-ingu, breakdanceu i graffiti kulturi te još jednom pokazati zašto se njegovo ime s punim pravom nalazi među najvećima u povijesti moderne glazbe, stoji u objavi organizatora.