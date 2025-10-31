Legendarni James Bond dvaput se ženio, drugi brak preživio je i aferu za koju je čitav svijet znao

Thomas Sean Connery rođen je 25. kolovoza 1930. godine u škotskom Fountainbridgeu kraj Edinburgha. Odrastao je u siromašnoj obitelji, a vrijeme je provodio uglavnom s prijateljima na ulici gdje je igrao nogomet.

- Bili smo veoma siromašni. Nisam nikada shvatio koliko smo zapravo siromašni jer su svi bili u jednakoj situaciji u mjestu gdje sam odrastao - rekao je jednom prilikom legendarni glumac. Otkako je naučio čitati zavolio je stripove, a film ga je fascinirao i onda. Imao je 13 godina kada je odustao od školovanja kako bi se zaposlio u lokalnoj pekari, a jedno je vrijeme dostavljao i mlijeko. Tri godine poslije pridružio se Kraljevskoj mornarici. Iako je potpisao ugovor na sedam godina službe, raspustili su ga nakon tri godine zbog čira na želucu. Zanimao ga je i bodybuilding u to vrijeme, a radio je sve ne bi li se priključio lokalnom klubu. Radio je s ugljenom, polirao je ljesove te je čak pozirao kao model u edinburškoj školi umjetnosti.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION/PROFIMEDIA

- Trenirao sam bodybuilding kako bih dobro izgledao djevojkama, a ne zbog forme - priznao je Connery u jednom intervjuu kasnije. Bavio se nogometom te ga je skaut čak pozvao da dođe igrati za Manchester United, no nogomet mu se nije činio kao dobra karijera jer je u to vrijeme imao 23 godine te je zaključio da više nije mlad. Bio je i na natjecanju za Mr. Universe u Londonu, a nominirale su ga kolege s kojima je trenirao. Kući je odnio medalju za treće mjesto te se na natjecanju predstavio kao Mr. Škotske. Po povratku kući su ga zvali da se priključi mjuziklu koji je bio u pripremi, no Sean Connery nije znao plesati ni pjevati. No, shvatio je da dobro izgleda te se odvažio na audiciju.

- Točno sam u tom trenutku na pozornici odlučio da ću od glume izgraditi čitavu karijeru - rekao je glumac koji je tada počeo koristiti ime Sean Connery. Tijekom idućih nekoliko godina pojavio se u nekoliko serija i filmova, a već je tada bio na glasu kao veliki ženskarom. Njegova kolegica Lana Turner upala je u probleme zbog Conneryja jer su mediji pisali kako imaju aferu, a ona je u to vrijeme bila u vezi. Sean Connery nije imao ništa protiv toga da ga smatraju ženskarom. Međutim, i to se promijenilo 1957. godine kada je upoznao Diane Cilento, australsku kolegicu. Cilento je bila udana u to vrijeme, no Connery je zaljubio preko ušiju. Isprva su bili samo prijatelji, a 1959. je glumica dobila tuberkulozu te je glumac stavio karijeru na pauzu kako bi više vremena provodio s njom. Bojao se da će je izgubiti, no karijera mu je vrtoglavo išla naprijed. Bez obzira što je neke uloge odbio, dobio je ponudu studija Twentieth-Century Fox i snimio je nekoliko holivudskih filmova. Kada mu je ugovor istekao, ponovno je imao sreće. Producenti Harry Saltzman i Albert "Cubby" Broccoli angažirali su ga za glavnu ulogu u filmu temeljenom na knjigama Iana Fleminga. Bond, James Bond je rođen.

Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive

Zaredao je filmove "Dr. No", "Iz Rusije s ljubavlju", "Goldfinger", "Thunderball" i "Samo dvaput se živi". U kinima je iz filma u film uspjeh samo išao uzlazno, a Connery je uživao status jednog od najseksepilnijih muškaraca na svijetu. Kritičari su redom komentirali da je on savršen odabir za tu ulogu te da je Jamesa Bonda utjelovio bolje nego što bi to itko mogao, no Connery se s filmom "Diamonds Are Forever" oprostio od legendarne uloge, koju je prepustio Rogeru Mooreu.

U međuvremenu je njegova velika ljubav Diane Cilento, prošla kroz razvod te se s njom vjenčao u studenom 1962. godine. Kratko su bili na medenom mjesecu u Španjolskoj, prije nego se glumac vratio u SAD kako bi nastavio promovirati filmove o Jamesu Bondu. Miljenik žena u to je vrijeme postao kontroverzan jer je otvoreno govorio da nema ništa protiv toga da udari ženu.

Od Cilento se rastao nakon 10 godina braka, a u medije su curili brojni detalji njihove ljubavi. Glumica je otkrila da je Connery bio nasilan prema njoj i njihovom sinu, no on je sve demantirao. Godine 1975. vjenčao se s Micheline Roquebrune. Kako je završio sa snimanjem filmova o Jamesu Bondu, s novom suprugom i njezino troje djece iz prvoga braka se preselio u Englesku, a dio godine su živjeli u španjolskoj Marbelli.

Foto: Michael Schofield/NEWS SYNDICATI

Kao James Bond se posljednji put pojavio 1983. godine u filmu "Never Say Never Again", a za ulogu je dobio nekoliko milijuna dolara. Ipak, projekt nije dobro završio.

- Imam problem što me se i dalje smatra Jamesom Bondom, a ta mi je uloga dosadila - svađao se onda s producentima. "The Untouchables", "Ubojstvo u Orient Expressu", "Robin and Marian" i "Ime ruže" samo su neki od popularnih filmova u kojima je Connery imao glavnu ulogu. Glumio je u filmovima o Indiani Jonesu, Robinu Hoodu, a Oscara je dobio za film "The Untouchables". Radio je s legendama Hollywooda uključujući Alfreda Hitchcocka, a godine 2012. se umirovio.

Časopis People ga je proglasio najseksi čovjekom na svijetu kada je imao skoro punih 60 godina, a što se karijere tiče nije mu bilo kraja. Kraljica Elizabeta II. ga je 2000. proglasila vitezom, a dobio je i nekoliko nagrada filmskih udruga za životno djelo.

Umjetnica Micheline Roquebrune bila mu je supruga 45 godina, tj. sve do njegove smrti. Njihov brak preživio je i poznatu aferu s pjevačicom Lynsey de Paul, o kojoj su krajem 80-ih pisali svi svjetski mediji. Micheline i Sean preselili su se na Bahame nakon što su godinama živjeli u Španjolskoj, a Connery je ondje i preminuo. Legendarni glumac umro je u snu 31. listopada 2020. Imao je 90 godina. Obitelj je nakon njegove smrti komentirala u javnosti da se borio s demencijom nekoliko godina, a smrtni list je otkrio kako je preminuo od posljedica upale pluća.