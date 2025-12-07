Oliverov estradni put započeo je 1967. godine na Splitskom festivalu, a tijekom karijere je postao legenda domaće glazbe.
Legendarni 'morski vuk' danas bi proslavio 78. rođendan
Danas bi svoj 78. rođendan proslavio Oliver Dragojević, glazbeni velikan čije je ime postalo neraskidivo isprepleteno s Dalmacijom, morem i bezvremenskim emocijama. Malo je umjetnika koji su, poput njega, uspjeli nadmašiti granice glazbe i postati simbol jedne kulture, jednoga podneblja i načina života.
Rođen 7. prosinca 1947. u Splitu, Oliver je djetinjstvo i srce zauvijek ostavio u Veloj Luci, mjestu koje je opisivao kao svoj mir, svoju tišinu i svoju početnu točku. Glazba ga je pratila od najranijih koraka: prva usna harmonika koju mu je poklonio otac Marko bila je najava jedne nevjerojatne priče. U glazbenoj školi, gdje je učio klavir, klarinet i gitaru, već se tada vidjelo ono što će kasnije postati legendarno – izniman sluh, osjećaj i neponovljiva emocija.
Njegov estradni put započeo je 1967. godine na Splitskom festivalu s pjesmom “Picaferaj”, skromno i nenametljivo, upravo onako kako je i živio. Iako pjesma tada nije ušla u finale, prerasla je u vječni hit, a Oliverova suradnja sa Zdenkom Runjićem pretvorila se u jedan od najvažnijih glazbenih tandema u povijesti hrvatske estrade. Bio je to početak stvaranja pravog glazbenog blaga.
Pravi proboj dogodio se 1974. s pobjedom na Prokurativama i pjesmom “Ča će mi Copacabana”, a već iduće godine, s antologijskom šansonom “Galeb i ja”, Oliver je potvrdio status umjetnika koji pjeva srcem i dopire do duše. Njegov glas – istovremeno snažan, hrapav i ranjivo nježan – postao je zvučni pejzaž Dalmacije.
Od lokalnih pozornica do najvećih svjetskih dvorana, putovao je samo s jednim ciljem: prenijeti emociju. Njegov nastup u Carnegie Hallu, Royal Albert Hallu, pariškoj Olympiji i Sydney Opera Houseu bio je više od glazbenog događaja – bio je to povijesni trenutak za hrvatsku kulturu. A on je, kao i uvijek, ostao skroman, jednostavan i duboko svoj.
- Svi smo mi važni - govorio je, odbijajući titule zvijezde ili legende, premda je upravo to bio još za života.
Oliver je bio “kozmički Dalmatinac”, kako ga je nazvao Dražen Vrdoljak – čovjek koji je živio glazbu i koji je znao spojiti tradicijski dalmatinski melos s jazzom, popom i šansonom. Taj spoj rodio je pjesme koje ne stare, koje se nasljeđuju i koje su dio kolektivne memorije: “Skalinada”, “Oprosti mi, pape”, “Malinkonija”, “Cesarica”, “Vjeruj u ljubav”, “Trag u beskraju” i brojne druge.
Nagrade koje je osvajao – od Porina do državnih odlikovanja – samo su formalna potvrda onoga što je publika oduvijek znala: da je Oliver Dragojević jedan od najvećih. Njegovo najvažnije priznanje bila je i ostala ljubav ljudi, ona iskrena i nepokolebljiva, koja ne jenjava ni danas.
Oliverov glas i njegova glazba ostaju svjetionik na našem moru – podsjetnik na ljepotu, blagost, tugu i radost koje je znao pretočiti u melodiju. A dokle god se pjevaju njegove pjesme, Oliver će biti tu, u nama, u valovima, u kamenu, u svakom dalmatinskom zvuku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+