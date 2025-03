Legendarni Robert Redford se vratio glumi nakon šest godina

Legendarni holivudski glumac Robert Redford (88) se vratio glumi, šest godina nakon svojeg posljednjeg projekta. Kako navode strani mediji, Redford se pojavio u maloj ulozi u trećoj sezoni serije 'Dark Winds'. On je, zajedno s piscem Georgeom R.R. Martinom, koji je napisao 'Igru prijestolja', izvršni producent u toj seriji.

Zajedno su se pojavili u jednoj epizodi u kojoj glume dva zatvorenika koji igraju šah. Kako navodi Vulture, Redford je tražio zatvoreni set dok su snimali tu scenu.

Redatelj serije Chris Eyre ispričao je kako ideja o 'cameo' ulogama Martina i Redforda 'u zraku' još od prve sezone.

- I kako smo krenuli to snimati, tada mi je sinulo da ću režirati scenu s Robertom Redfordom! Umro sam od straha - rekao je i dodao kako su i Redford i Martin bili jako dragi.

Prije ove uloge, Redford se 2019. pojavio u filmu 'Avengers: Endgame' gdje je reprizirao svoju ulogu Alexandera Piercea iz filma 'Captain America: The Winter Solider'. Iako je najavio da odlazi u mirovinu prije nego mu je izašao jedan od posljednjih filmova, 'The Old Man & The Gun', na premijeri tog filma rekao je kako je to ipak bila greška.

- Nisam to trebao reći. Ako ću se umiroviti, samo ću se tiho povući iz glume. Ali ne bih trebao govoriti o tome - rekao je. Iste godine je poručio da 'nikad neće reći nikad' glumi.

- U svojoj glavi sam posvećen ideji da se umirovim od glume, ali samo se selim u novo područje, režiju i produkciju - rekao je tada.