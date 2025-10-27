Obavijesti

NEPREŽALJENI PJEVAČ

Legendarni Vinko Coce umro je na današnji dan prije 12 godina: Ljubio je jednu ženu cijeli život

Legendarni Vinko Coce umro je na današnji dan prije 12 godina: Ljubio je jednu ženu cijeli život
Foto: Žarko Basic/PIXSELL

Vinko Coce bio je simbol dalmatinske pisme, vatreno je navijao za Hajduk, a ljubio je jednu ženu čitav svoj život. Preminuo je na današnji dan 2013. godine.

Trogirski slavuj Vinko Coce preminuo je na današnji dan prije 12 godina u 59. godini. Legendarni pjevač iza sebe je ostavio hitove po kojima će ga domaća javnost pamtiti još dugo, a mnogi ga i dalje nazivaju simbolom Dalmacije. 

Vinko Coce za glazbu se zanimao odmalena, a s 13 godina je upisao glazbenu školu, gdje je učio klarinet. Kako se još kao dječak zaljubio u glazbu karakteristična sredozemna zvuka, s 15 godina se priključio kao tenor vokalnom kvintetu Mali kanti. Suradnju s klapom Trogir započeo je 1972. godine, a upravo u tom projektu je sve i krenulo. Profilirao se kao tenor solist te je kroz klapsko pjevanje započeo suradnju s vrsnim glazbenicima kao što su Ljubo Stipišić, Eduard Tudor, Silvije Bombardelli i brojni drugi. 

Krajem 80-ih godina je završio solo pjevanje u splitskoj glazbenoj školi "Josip Hatze", a od 1983. je  pjevao u profesionalnom mješovitom zboru HNK-a u Splitu. I dalje je surađivao s klapom Trogir, no 1991. je započeo samostalnu karijeru. Tijekom Domovinskog rata je nastupao na brojnim humanitarnim koncertima diljem Lijepe Naše i šire. S Nenom Ninčevićem i Joškom Banovom suradnju je započeo nakon rata, a vrlo je brzo ostvario veliki estradni uspjeh. Prvi studijski album "Mirno spavaj, ružo moja" objavio je 1993., a iste godine je osvojio Grand Prix na Splitskom festivalu s pjesmom "Sićaš li se, Lungomare". Coce je pjevao i na Dori godinu kasnije te je nakon prve nagrade Porin bilo jasno fa je osigurao svoje mjesto kao jedan od najuspješnijih zabavnih pjevala u Hrvatskoj. 

Nastupao je s brojnim kolegama, osvajao brojne nagrade te je pjevao na uglednim glazbenim festivalima. "Ribari", "Vilo moja", "More li", "Dalmacijo, sve ti cvitalo" te "Kada umren umotan u bilo" samo su neke od njegovih legendarnih pjesama. Vinko Coce bio je omiljen i među Torcidom te je bio veliki navijač Hajduka. Navijači su legendarnom pjevaču na sprovodu odali počast pismom koje su objavili na jednom od svojih transparenata. "Glas tvoj nikad umrit neće", pisalo je na transparentu.

storyeditor/2023-10-16/PXL_100913_28.jpg
Foto: IVO CAGALJ/PIXSELL

Pjevač je preminuo 26. listopada 2013. godine pet minuta prije ponoći u KBC-u Split nakon višemjesečne bitke s dijabetesom i povišenim krvnim tlakom. Pokopan je na trogirskom groblju 28. listopada, na rođendan Torcide.

Supruga mu je ostala vjerna i nakon smrti... 

Vinko Coce je sa suprugom Janjom bio 33 godine. Njihov odnos bio je poseban, a upoznali su se na zabavi prije nego što je Vinko izgradio karijeru. Navodno se među njima rodila ljubav na prvi pogled, a Vinko je kasnije priznao da je imao veliku tremu prije nego što je Janju pozvao na ples. Iako nisu tijekom života dobili djecu, par je, unatoč tome, pronašao jedno u drugome ljubav života. Janja i danas čuva sve uspomene, sjećanja na putovanja u Australiju i Ameriku te zajedničke trenutke s prijateljima.

Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL

- Od 2. ili 3. srednje bili smo skupa. Od 1974. godine. Imali smo jedno drugo, a sad mi sve to fali, sve me podsjeća na njega. Baš nedostaje - priznala je za Story svojedobno.

Janja je Vinku ostala vjerna i nakon njegove smrti.

- Može biti prijatelja, može biti kandidata, ali jedan je bio Vinko i nikad se ne bih odlučila živjeti s nekim drugim do kraja svoga života - rekla je. Priznala je kako joj je i danas teško čuti njegove pjesme na radiju, ali pronalazi utjehu u nećacima i prijateljima.

Trogir: Otkrivena bista Vinku Coci
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Cocina udovica bila je prisutna i na otkrivanju spomenika legendarnom pjevaču u njegovom rodnom Trogiru prošle godine. Na spomeniku je radio akademski kipar Mate Roščić, a projekt je napravljen u Klesarskoj školi u Pučišćima na Braču.

