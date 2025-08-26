Udovica Vinka Coce: 'Nekad mi srce hoće izletjeti od emocija...'

Protekli vikend u Šibeniku obilježilo je 28. izdanje festivala Večeri dalmatinske šansone, koje je otvorio revijalni koncert u čast legendarnom Vinku Coci. Koncert nije propustila ni njegova supruga Janja Coce, koja je bila ganuta do suza.

Trogir: Otkrivena bista Vinku Coci | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Srce samo što mi ne izleti, glava boli, tlak je skočio od svih ovih emocija. Evo, 12 godina da Vinko više nije na ovim daskama, ali i ova večer je dokaz da on i dalje živi. Živi kroz njegove pjesme - rekla je Janja za "InMagazin".

Trogirski slavuj preminuo je u listopadu 2013. u 58. godini, a sa suprugom je proveo gotovo cijeli život. Janja i danas teško podnosi njegovu smrt, ali pronalazi utjehu u nećacima i prijateljima. Najteže joj je, kaže, kad čuje Vinkovu pjesmu dok vozi automobil.

- Nekad moram stati, suza suzu goni, i da ne ugrozim sebe i druge u prometu, više puta moram stati - iskreno je priznala.

Presnimke fotografija Vinka i Janje Coce | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Janja je ostala vjerna suprugu i nakon njegove smrti. Živi skromno s majkom i ne planira novu ljubav.

- Može biti prijatelja, može biti kandidata, ali jedan je bio Vinko i nikad se ne bih odlučila živjeti s nekim drugim do kraja svoga života - rekla je Janja.

Njihov odnos bio je poseban, ljubav koja je trajala 33 godine, a upoznali su se na zabavi prije nego što je Vinko izgradio karijeru. Navodno se među njima rodila ljubav na prvi pogled, a Vinko je kasnije priznao da je imao veliku tremu prije nego što je Janju pozvao na ples. Iako nisu tijekom života dobili djecu, par je, unatoč tome, pronašao jedno u drugome ljubav života. Janja i danas čuva sve uspomene, sjećanja na putovanja u Australiju i Ameriku te zajedničke trenutke s prijateljima.

Trogir: Janja Coce, supruga pokojnog pjeva?a Vinka uo?i prve godišnjice smrti | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Od 2. ili 3. srednje bili smo skupa. Od 1974. godine. Imali smo jedno drugo, a sad mi sve to fali, sve me podsjeća na njega. Baš nedostaje - priznala je za Story svojedobno.