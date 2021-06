Novi gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević (39) trenutačno uživa popularnost rock zvijezde. Neki ga obožavaju, drugima nije po volji, no svi imaju nešto za reći.

Kontaktirali smo zato nekoliko poznatih Purgera i jednu Purgericu zrelije generacije koji žive i dišu svoj grad. Lica su to desetljećima neraskidivo povezana s metropolom. Pomislite li na Zagreb, sjetit ćete se sasvim sigurno nekoga od njih.

- Joj, nemojte mene, nisam vam ja za politiku! - rekao nam je Stjepan Jimmy Stanić (92), ali ipak pristao reći nekoliko riječi o svojim očekivanjima: Želim da popravi Zagreb jer je grad u trošnom stanju, pa nek' to napravi i svi ćemo mu pljeskati.

Naša glazbena diva Zdenka Kovačiček (77) ne sumnja u Tomaševića.

- Želim da ostvari ono što je obećao, borio se za dobrobit grada, pronalazio je loše stvari u našem gradu koje će on popraviti, borio se za prirodu, zelene površine, mislim da je dobar i da će sve biti jako dobro. Mislim da će ispuniti ono što je obećao, ne brzo, ne odmah, ali ja mu vjerujem. Čini mi se da će sve što je obećavao i ostvariti - rekla je i poručila mu da se pazi: - Čuvaj se, ima i zločestih ljudi.

Legendarni Drago Diklić (83) spreman je Tomaševiću i pomoći s idejama o tome kako da grad učini ugodnijim mjestom za život. Podsjetimo, Drago je na ovim lokalnim izborima bio na listi Vesne Škare Ožbolt (59).

- Volio bih našem gradonačelniku dati jedan prijedlog, pa da to pogleda i razmisli o tome što bi sve u Zagrebu trebalo napraviti. Da vidi o čemu ova moja generacija razmišlja. Moja generacija, čak i ako želi popiti kavu, nema za to mogućnosti osim u kafićima kojih ima puno, ali nemamo zadovoljstvo sjediti i slušati glazbu kakvu volimo i doživjeti pravi ugođaj kafeterije. Ja bih volio da Zagreb postane opet ono što je nekad bio, grad kulture, grad glazbe, grad veselja. Zagreb nema niti jednu kavanu u kojoj svira orkestar, nekad smo to imali u svim kavanama i to je izvanredan način zabave i kulture i slušanja dobre glazbe za vrijeme ispijanja kave kao što je to u Beču, Italiji i svuda oko nas... Samo se kod nas izgubila ta stara austrougarska navika, ali ostala je svugdje u zemljama koje su to gajile - ispričao nam je Drago u jednom dahu.

Dodao je i kako Zagreb nema ni jedan plesni restoran.

- Nekad smo ih imali koliko god hoćete, sad toga jednostavno nema. Nekad su u Zagrebu bili i plesnjaci po školama i noćnih klubova je bilo sa živim orkestrima. Danas je to drugačije... Imate te CD-ove i zabave elektronske glazbe, no orkestri se svuda u svijetu vraćaju natrag, bez njih jednostavno nema prave zabave. Zagreb nema ni mađarskog restorana kao što je nekad imao, nema ni talijanskog restorana, ali popularnog. Ima nekih izuzetno ekskluzivnih i skupih, no to nije dovoljno i ono što Zagreb treba imati. Zagreb nema štošta, mogao bih nabrajati do sutra, ako on želi, poslat ću mu svoje prijedloge - ponovio nam je Drago.

I Miro Ungar (84) nada se da će novi zagrebački gradonačelnik imati sluha za kulturu.

- Ja se ne bih htio miješati u politiku. Ja na to gledam sa strane kulture, glazbe. Očekujem da bude nimalo slabiji u odnosu prema umjetnicima, pjevačima i muzičarima, nego što je bio bivši gradonačelnik, koji je bio apsolutno naklon umjetnicima, pomagao je gdje je mogao, pa se nadam da će novi gradonačelnik kod kojeg sam primijetio da ima i sluha i ritma na završnoj fešti njegovoj da će biti na tom nivou da pomaže maksimalno zagrebačku kulturu. Ne sumnjam da će tako biti. Nadam se da će pomagati kazališta, tako i kazalište Komedija koje je indirektno i kabare klub Jazz i Cabaret klub Kontesa, a koji je Zagrepčanima, preko mene kao producenta, pružio dimenziju urbane zabave i nadam se da će na tom nivou surađivati i pomagati.

Za kraj nam je Tomaševićevu pobjedu komentirao i dugogodišnji prijatelj pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, Sead Hasanović (68), poznat kao Braco Cigan.

- Čestitam gospodinu Tomislavu Tomaševiću na pobjedi nad Škorom. On je mlad dečko i perspektivan i vjerujem da će dobro raditi u interesu grada Zagreba. Ima on puno posla, ispada da Bandić nije ništa napravio, kak' oni pričaju. Treba napravit', to je istina. Jakuševac, kuće koje su stradale u potresu... Treba imati ekipu oko sebe. Dal' će on imati ekipu, ja ne znam. Ima on ekipe, ali treba imati kompletno ljude koji su završili škole i imaju iskustva pomoći mu da rješava probleme. Težak je to posao, dobro je rekao dečko, to će trajati možda i godinu dana ili cijeli mandat, jer treba se i stadion napravit', da. Sad kak' će to oni napravit' i tko će to financirati, ne znam, ali kad dođe netko na vlast, uvijek to plati narod - zaključio je Braco.