LELEK je snimio hrvatsku verziju pjesme s Dore: Poslušajte

Etno sastav LELEK je objavio isječak hrvatske verzije svoje pjesme "The Soul of My Soul" s kojom će nastupiti na Dori. Njihovi pratitelji počeli su ostavljati komentare da izvedu hrvatsku verziju. Članovi benda su zatim potvrdili da čekaju odobrenje HRT-a da pjesmu izvedu na hrvatskom.

"Prodali ste naše snove, svatko zna, neka zna. Slomljena su krila, al' nas nije strah da smo prah. Zemlja drhti, zadnjeg puta čuje se naša bol. Zašto mi otimaš dom?" dio je stihova hrvatske verzije pjesme koja na engleskom ipak ima nešto drugačiju tematiku.

POSLUŠAJTE:

Prema pravilima Dore, izvođači se moraju pridržavati one verzije pjesme koju su originalno prijavili. To znači da se, bez izričitog odobrenja organizatora, ne smije mijenjati ključni sadržaj pjesme – uključujući i jezik. Promjena jezika nakon prijave može se smatrati kršenjem pravilnika i narušavanjem transparentnosti natjecanja.

Dvije polufinalne večeri održat će se 27. i 28. veljače u Opatiji. Finale u kojem ćemo znati tko će Hrvatsku ove godine predstavljati u Baselu na Eurosongu, bit će 2. ožujka.