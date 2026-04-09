Lelek komentirale kontroverze oko simbola u 'Andromedi'

Poznat je redoslijed nastupa prve polufinalne večeri, u kojoj će se naša grupa Lelek s pjesmom “Andromeda” boriti za prolazak dalje. Djevojke će nastupiti treće, odmah nakon Moldavije i Švedske, što smatraju povoljnom pozicijom, otkrile su u intervjuu u Dnevniku Nove TV. Istaknule kako ih redoslijed nastupa dodatno motivira.

“Reagirale smo dobro. Veselimo se druženju s ostalim izvođačima i slušanju njihovih pjesama uživo. Vlada pozitivna atmosfera i sigurno ćemo zajedno zapjevati i zaplesati”, poručila je Inka Večerina Perušić.

U prvoj polufinalnoj večeri sudjeluje 17 zemalja, a njih 10 izborit će plasman u veliko finale. Ondje će im se pridružiti natjecatelji iz drugog polufinala, kao i Francuska, Njemačka, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo koje imaju izravan plasman, uz domaćina Austriju.

Judita Štorga dodala je kako im rana pozicija može biti prednost: “Zadovoljne smo što nastupamo treće. To nam omogućuje da se rasteretimo na početku, bez dugog iščekivanja.”

Na pitanje o jačini konkurencije, članice ističu kako ne dijele večeri na lakše i teže.

“Svi smo ovdje s istim ciljem. Spremne smo i jedva čekamo nastup”, rekla je Korina Olivia Rogić.

Iako se nadaju prolasku u finale, naglašavaju kako im je najvažnije iskustvo i predstavljanje Hrvatske.

“Idemo korak po korak. Želimo upoznati kolege, zabaviti se i pokazati našu zemlju u najboljem svjetlu. Ako publika i žiri odluče da zaslužujemo finale, bit ćemo presretne”, kazala je Lara Brtan.

Među favoritima su Finska, Grčka, Francuska, Danska i Australija, no članice Leleka smatraju da će se pravi favoriti pokazati tek nakon nastupa uživo. “Live izvedbe će presuditi i nama i publici”, istaknula je Marina Ramljak.

Grupa se nedavno našla i u središtu kontroverzi zbog simbolike korištene u nastupu, koju su neki mediji u Turskoj protumačili kao provokativnu. Članice odbacuju takve interpretacije.

“Poruka pjesme ‘Andromeda’ je ljubav, ravnopravnost i poštovanje. Nije nam cilj provocirati, već prenijeti pozitivnu poruku”, naglasila je Inka.

Lelekice u Beč putuju 1. svibnja, a već dan kasnije očekuje ih prva proba. Veliko finale Eurosonga održat će se 16. svibnja, a članice se nadaju da će upravo tada ponovno stati na pozornicu i predstaviti Hrvatsku pred milijunima gledatelja.

