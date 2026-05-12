Lelek oduševile na Eurosongu! Jedna je 'lebdjela' u zraku, a svi pišu: 'Bravo, ovo je bilo ludo!'

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek, predstavile su se treće u prvoj polufinalnoj večeri, a mnogi su na društvenim mrežama odmah krenuli komentirati njihov nastup. Podsjetimo, one su nastupile s pjesmom 'Andromeda' s kojom su pobijedile na Dori prije nekoliko mjeseci, a od tada su svoj nastup podigle na višu razinu. Čak i doslovno.

Naime, jedna od njih je u dijelu nastupa djelovala kao da lebdi, što je oduševilo mnoge na društvenim mrežama, a jedan je korisnik X-a napisao da bi 'Hrvatska trebala osvojiti Eurosong samo zbog tog prizora'.

I drugi su komentirali kako je nastup bio odličan, pa su tako na Instagramu uz isječak nastupa pisali: 'Apsolutno fantastično! Zašto njih nitko ne gleda kao potencijalne pobjednice? Što više trebate od ovoga? Skoro pa savršeno. Bravo, Hrvatska, ovo je bilo ludo', 'Bravo, Hrvatska, ovo je bilo vrhunski', 'Ove kraljice trebaju biti u top 5', 'Cure, sigurno idete u finale'.

Iako su oduševile mnoge gledatelje, grupa Lelek prema eurovizijskim kladionicama i dalje stoji na 14. mjestu, sa svega 1% šanse za pobjedu, no predviđa im se prolazak u finale.