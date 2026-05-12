Švedska predstavnica na Eurosongu nastupa s maskom na licu, evo i koji je razlog tome

Na eurovizijsku pozornicu u Beču stat će dvadesetčetverogodišnja Felicia Eriksson s plesnom pjesmom "My System", koja je već osvojila vrhove streaming ljestvica, a predstavlja Švedsku. Ipak, ono što je privuklo jednaku, ako ne i veću pažnju od njezine glazbe jest misteriozna maska koja joj prekriva donji dio lica, a iza koje se krije priča o borbi, umjetničkoj slobodi i preuzimanju kontrole.

Prije nego što je postala Felicia, švedska publika poznavala ju je kao tajanstvenu pjevačicu iza projekta Fröken Snusk. Skrivena iza ružičaste balaklave, Eriksson je kao glavni vokal postigla ogroman uspjeh na domaćoj sceni, a njezine pjesme unutar specifičnog švedskog žanra "epa-dunk", često s eksplicitnim tekstovima, brojale su milijune streamova. Njezin identitet godinama je bio strogo čuvana tajna, što joj je omogućilo anonimnost unatoč velikoj slavi.

U travnju 2025. godine objavljeno je da projekt Fröken Snusk nastavlja s novom pjevačicom, dok je Felicia Eriksson odlučila zakoračiti u samostalne vode pod vlastitim imenom. Svoju je solo karijeru započela u rujnu iste godine debitantskim singlom "Black Widow", a pobjedom na Melodifestivalenu 2026., gdje je osvojila najviše bodova i međunarodnog žirija i publike, potvrdila je svoj status nove švedske glazbene sile.

Iako je napustila personu Fröken Snusk, Felicia je odlučila zadržati dio misterija te i dalje nastupa s djelomično prekrivenim licem. Maska joj danas služi kao modni detalj koji povezuje sve faze njezine karijere.

Pjevačica je isticala u intervjuima i da masku nosi jer se od djetinjstva borila sa socijalnom anksioznošću, a upravo joj je taj detalj pomogao očuvati potrebnu privatnost.

*uz korištenje AI-ja

