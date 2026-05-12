Obavijesti

Show

Komentari 0
TAJANSTVENA PJEVAČICA

Švedska predstavnica na Eurosongu nastupa s maskom na licu, evo i koji je razlog tome

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Švedska predstavnica na Eurosongu nastupa s maskom na licu, evo i koji je razlog tome
Foto: Jens Büttner/DPA

Prije nego što je postala Felicia, švedska publika poznavala ju je kao tajanstvenu pjevačicu iza projekta Fröken Snusk. Iza njezine maske krije se nekoliko priča.

Admiral

Na eurovizijsku pozornicu u Beču stat će dvadesetčetverogodišnja Felicia Eriksson s plesnom pjesmom "My System", koja je već osvojila vrhove streaming ljestvica, a predstavlja Švedsku. Ipak, ono što je privuklo jednaku, ako ne i veću pažnju od njezine glazbe jest misteriozna maska koja joj prekriva donji dio lica, a iza koje se krije priča o borbi, umjetničkoj slobodi i preuzimanju kontrole.

OTVORILA SHOW Eurovizijska ikona se vratila: Vicky Leandros osvojila je pozornicu na kojoj je sve počelo
Eurovizijska ikona se vratila: Vicky Leandros osvojila je pozornicu na kojoj je sve počelo

Prije nego što je postala Felicia, švedska publika poznavala ju je kao tajanstvenu pjevačicu iza projekta Fröken Snusk. Skrivena iza ružičaste balaklave, Eriksson je kao glavni vokal postigla ogroman uspjeh na domaćoj sceni, a njezine pjesme unutar specifičnog švedskog žanra "epa-dunk", često s eksplicitnim tekstovima, brojale su milijune streamova. Njezin identitet godinama je bio strogo čuvana tajna, što joj je omogućilo anonimnost unatoč velikoj slavi.

U travnju 2025. godine objavljeno je da projekt Fröken Snusk nastavlja s novom pjevačicom, dok je Felicia Eriksson odlučila zakoračiti u samostalne vode pod vlastitim imenom. Svoju je solo karijeru započela u rujnu iste godine debitantskim singlom "Black Widow", a pobjedom na Melodifestivalenu 2026., gdje je osvojila najviše bodova i međunarodnog žirija i publike, potvrdila je svoj status nove švedske glazbene sile.

SJAJAN TANDEM Oduševili na prvu: Evo tko su voditelji ovogodišnje Eurovizije
Oduševili na prvu: Evo tko su voditelji ovogodišnje Eurovizije

Iako je napustila personu Fröken Snusk, Felicia je odlučila zadržati dio misterija te i dalje nastupa s djelomično prekrivenim licem. Maska joj danas služi kao modni detalj koji povezuje sve faze njezine karijere.

Pjevačica je isticala u intervjuima i da masku nosi jer se od djetinjstva borila sa socijalnom anksioznošću, a upravo joj je taj detalj pomogao očuvati potrebnu privatnost.

*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 12. svibnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako provodi dane s Petrom: Evo gdje su bili
LJUBAV CVJETA

FOTO Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako provodi dane s Petrom: Evo gdje su bili

Anastasia Kaleb, pobjednica ovogodišnjeg izdanja showa Gospodin Savršeni, sa svojim 'Savršenim' Petrom Rašićem uživa i nakon završetka snimanja i emitiranja showa. Sada je na Instagramu pokazala kako su proveli lijep proljetni dan
Pogledajte zaboravljene fotke: Tajči je nakon Eurovizije 1990. pustila medije u svoj dom...
PREDSTAVLJALA JUGOSLAVIJU

Pogledajte zaboravljene fotke: Tajči je nakon Eurovizije 1990. pustila medije u svoj dom...

Mama, tata, seka i Tajči ni po čemu se nisu razlikovali od drugih obitelji 90-ih, a nju su svi lako prepoznali po frizuri "merlinke". Tajči je Jugoslaviju predstavljala 1990. godine na Eurosongu u Zagrebu, a dan nakon je medije pustila u svoj dom. Pogledajte kako je to izgledalo iz objektiva fotografa Josipa Bistrovića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026