LELEK ostvario povijesni rezultat nakon Eurosonga u Beču

Povijesni trenutak za hrvatsku glazbu. Naša 'Andromeda' debitirala je na UK Official Singles Chart Top 100. Time je postala prva pjesma na hrvatskom jeziku koja se ikad našla na UK Top 100 ljestvici, poručile su članice grupe LELEK nakon velikog uspjeha pjesme 'Andromeda', s kojom su na ovogodišnjem Eurosongu u Beču osvojile 15. mjesto.

- LELEK je ujedno treći hrvatski izvođač u povijesti koji je dosegnuo UK Singles Chart, uz Ivu Robića i Baby Lasagnu. Simbolično, ujedno smo i prvi ženski izvođač i sastav iz cijele regije na toj listi - dodale su Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak na Instagramu.

Prema podacima Official Charts Companyja, 'Andromeda' je debitirala na 97. mjestu Official Singles Sales Charta te na 92. mjestu Official Singles Downloads Charta. Official Singles Sales Chart službena je britanska ljestvica koja prati fizičku i digitalnu prodaju pjesama, bez streaminga sa servisa poput Spotifyja i Apple Musica, zbog čega se često smatra jednim od pokazatelja stvarne podrške publike izvođačima.