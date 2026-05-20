Lara iz grupe Lelek: 'Prije dvije godine borila sam se za život'

Grupa Lelek predstavljala je Hrvatsku ove godine na Eurosongu s pjesmom 'Andromeda'. Naše su predstavnice u finalu završile 15., a nakon svega su se ponosne i zadovoljne zahvalile svima na podršci koje su dobile. Jedna od članica Lelekica, mlada Lara Brtan (20) dirljivom je objavom na društvenim mrežama otkrila pozadinu vlastitog puta do velike pozornice u Beču. Kako je navela na početku objave, njezin se život potpuno promijenio u samoj jednoj noći prije dvije godine...

- Tek što sam napunila 18 godina, i umjesto da uživam u svojoj posljednjoj godini srednje škole i razmišljam o budućnosti, našla sam se u bolnici nakon užasne prometne nesreće koju sam jedva preživjela. Sve što sam znala odjednom je stalo. Cijeli moj svijet okrenuo se naopačke i dugo nisam znala kako će moja budućnost uopće izgledati - napisala je Lara pa dodala kako je 2024. godina bila jedna od 'najtežih i najčudnijih godina u njenom životu', i ujedno godina koja ju je najviše promijenila.

- Ali nekako, usred sve te boli i neizvjesnosti, život mi je pružio drugu priliku. Te iste godine dobila sam priliku postati dio ženske grupe, i iako nisam imala pojma kamo će me to odvesti, odlučila sam riskirati i vjerovati procesu. Sada, dvije godine kasnije, stojim ovdje kao dio te iste grupe i pripala nam je čast predstavljati Hrvatsku na Euroviziji. Iskreno, da mi je netko to rekao dok sam ležala u bolničkom krevetu, nikada mu ne bih vjerovala. Život funkcionira na tako neočekivane načine. Ludo je kako se sve može brzo promijeniti - istaknula je.

Napisala je i kako vjeruje da ju je svaki težak i bolan trenutak oblikovao u osobu koja je danas, te da je zahvalna na svemu tome, jer su je ta iskustva dovela do tu gdje je sada.

- Eurovizija je uistinu bila jedno od najljepših i najnezaboravnijih iskustava u mom životu. Beskrajno sam zahvalna svojim curama, svakoj osobi koju sam upoznala na tom putu i svima s kojima sam imala priliku dijeliti pozornicu i ovo putovanje. Ove uspomene ostat će zauvijek sa mnom - napisala je te zaključila: 'Ponekad u datum trenutku ne razumijemo zašto nam se određene stvari događaju, ali s vremenom sve počne dobivati smisao. Uistinu vjerujem da Bog ima plan za svakoga, a Njegov je plan nekako bio veći i ljepši od svega što sam mogla zamisliti za sebe'.