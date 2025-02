Matt Shaft najavljuje cirkus na Dori: 'Pjesme radim u spavaćoj sobi koja je sada mali studio...'

Pjesma je parodično napravljena na cijeli sustav oko nas. Ako se malo osvrneš oko sebe shvatiš da je sve zapravo jedan veliki cirkus i ako želiš imati svoje 'mjesto' moraš biti klaun, i to onaj najzabavniji, govori nam Matej Magdić, poznatiji kao Matt Shaft, koji će otvoriti Doru s pjesmom "Welcome to the Circus".

