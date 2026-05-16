Lelekice zapjevale s Ruslanom, pobjednicom Eurosonga 2004.: Evo kako zvuči 'Wild Dances'

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, članice etno-pop grupe LELEK, na sam dan velikog finala podijelile su na Instagramu trenutak za pamćenje koji je oduševio njihove obožavatelje. U jeku posljednjih priprema u Beču, gdje se održava jubilarno 70. izdanje natjecanja, susrele su se s ukrajinskom pjevačicom Ruslanom, legendarnom pobjednicom iz 2004. godine. Ovaj susret nisu obilježile samo fotografije, već i spontana a cappella izvedba njezinog kultnog hita "Wild Dances".

Kratak i jasan opis videa "Legenda u kući!" otkriva koliko im je ovaj susret značio. Obožavatelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje, a poruke podrške stizale su sa svih strana. "Ujedinjeni glazbom", "Ikone na okupu" i "Šest kraljica u jednom kadru", samo su neke od reakcija koje svjedoče o pozitivnoj atmosferi koju je video stvorio.

Podsjetimo, Lelekice su ranije snimile vlastitu obradu pjesme "Wild Dances", pokazavši time divljenje prema ukrajinskoj glazbenici i njezinoj glazbenoj ostavštini, a OVDJE pogledajte kako to zvuči.

Ipak, ono što je posebno odjeknulo jest reakcija same Ruslane. Legendarna ukrajinska pjevačica javila se djevojkama u komentaru na društvenim mrežama Eurosonga, a time je dodatno potvrdila koliko je njihova izvedba ostavila dojam i izvan granica Hrvatske.

Osim toga, video u kojem Lelekice pjevaju njen hit objavila je na svom Instagram Storyju.

*uz korištenje AI-ja



