SUSRET ZA PAMĆENJE

Lelekice zapjevale s Ruslanom, pobjednicom Eurosonga 2004.: Evo kako zvuči 'Wild Dances'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: instagram

Naše predstavnice na Eurosongu u Beču su srele legendarnu Ruslanu čiji su hit 'Wild dances' već ranije otpjevale, a sada su se ujedinile

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, članice etno-pop grupe LELEK, na sam dan velikog finala podijelile su na Instagramu trenutak za pamćenje koji je oduševio njihove obožavatelje. U jeku posljednjih priprema u Beču, gdje se održava jubilarno 70. izdanje natjecanja, susrele su se s ukrajinskom pjevačicom Ruslanom, legendarnom pobjednicom iz 2004. godine. Ovaj susret nisu obilježile samo fotografije, već i spontana a cappella izvedba njezinog kultnog hita "Wild Dances".

Kratak i jasan opis videa "Legenda u kući!" otkriva koliko im je ovaj susret značio. Obožavatelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje, a poruke podrške stizale su sa svih strana. "Ujedinjeni glazbom", "Ikone na okupu" i "Šest kraljica u jednom kadru", samo su neke od reakcija koje svjedoče o pozitivnoj atmosferi koju je video stvorio.

Podsjetimo, Lelekice su ranije snimile vlastitu obradu pjesme "Wild Dances", pokazavši time divljenje prema ukrajinskoj glazbenici i njezinoj glazbenoj ostavštini, a OVDJE pogledajte kako  to zvuči.

Ipak, ono što je posebno odjeknulo jest reakcija same Ruslane. Legendarna ukrajinska pjevačica javila se djevojkama u komentaru na društvenim mrežama Eurosonga, a time je dodatno potvrdila koliko je njihova izvedba ostavila dojam i izvan granica Hrvatske.

Osim toga, video u kojem Lelekice pjevaju njen hit objavila je na svom Instagram Storyju.

 *uz korištenje AI-ja
SPEKTAKL U BEČU Što očekivati u finalu Eurosonga 2026.? Na pozornicu stižu Lordi, Verka Serduchka, Ruslana...
FOTO Slavni se okupili: Evo tko je sve bio na svečanosti HRT-a
SLAVLJE U LISINSKOM

FOTO Slavni se okupili: Evo tko je sve bio na svečanosti HRT-a

U petak je proslavljena velika godišnjica, 100 godina djelovanja hrvatskoga javnog medijskog servisa. U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski okupila su se mnoga poznata lica
Pitali smo ChatGPT što znači broj 13 pod kojim Lelekice danas nastupaju. Evo što nam je rekao
13. NASTUPALE I NA DORI

Pitali smo ChatGPT što znači broj 13 pod kojim Lelekice danas nastupaju. Evo što nam je rekao

Večeras se u finalu Eurosonga u Beču natječe 25 predstavnika, a naše Lelekice nastupaju 13. Pod istim rednim brojem su nastupale i na Dori. Pitali smo ChatGPT što taj broj numerološki predstavlja za njih...
Veliki vodič za finale Eurosonga 2026.: Evo kada nastupaju Lelekice, kako možete glasati...
NE PROPUSTITE

Veliki vodič za finale Eurosonga 2026.: Evo kada nastupaju Lelekice, kako možete glasati...

Svi ljubitelji Eurosonga s nestrpljenjem očekuju veliko finale u kojem će večeras od 21 sat nastupiti 25 zemalja. Pročitajte sve što trebate znati...

