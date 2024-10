Lenny Kravitz (60) je pokazao isklesano tijelo u spotu: 'I kako da ja sad gledam svog muža?'

Iako je Lenny Kravitz ove godine napunio okruglih 60 godina, ne prestaje oduševljavati svojim isklesanim tijelom, posebice ženski dio publike. U novom spotu za pjesmu 'Honey' glazbenik je u većini scena nosio samo hlače, a pohvale su pljuštale u komentarima.

'Kako da ja sad gledam svog supruga?!', 'Ti si najsavršeniji muškarac na planeti', 'Ti si definicija seksepilnosti', 'Blago fotografkinji i snimatelju', pisali su u komentarima ispod objave.

U nekim scenama glazbenik leži u krevetu i pokazuje svoje mišiće, a u nekim scenama skida remen i senzualno pleše.

Videospot je prikupio više 300.000 pregleda, a najavu za spot je objavio na svom Instagramu profilu. Pjesma 'Honey' nalazi se na Lennyjevom novom albumu 'Blue Electric Light'.

Jedan od najistaknutijih rock glazbenika današnjice ove godine je nastupao u pulskoj Areni u okviru aktualne europske turneje "Blue Electric Light". Mnogobrojne fanove oduševio je izvedbama hitovima poput 'Let Love Rule', 'Mr. Cab Driver', 'Be', 'Mama Said', 'It Ain't Over 'til It's Over', 'Believe', 'Stand By My Woman'.