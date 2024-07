Lenny Kravitz otvorio svjetsku turneju: Otkrili i tko će mu biti predgrupa na koncertu u Puli!

Na oduševljenje hrvatske publike, američka rock zvijezda i jedan od najdugovječnijih glazbenika današnjice, Lenny Kravitz, u prosincu je najavio svoj nastup u pulskom Amfiteatru 28. srpnja 2024. u sklopu svoje velike svjetske turneje Blue Electric Light Tour. U susret spektaklu stiže i potvrda izvođačice koja će zagrijati publiku pred njegov nastup i otvoriti ovu glazbenu noć pod zvijezdama.

U Pulu stiže Devon Ross – perspektivna mlada glazbenica poznata po svojoj jedinstvenoj kombinaciji post-punka s prizvukom sedamdesetih koja će svojim jedinstvenim glazbenim programom dodatno obilježiti nadolazeći svjetski show u pulskoj Areni.

Foto: PROMO

Njezino nedavno objavljeno debitantsko EP izdanje "Oxford Gardens" privuklo je pažnju glazbenih kritičara i publikacija kao što su Spin Magazine i Guitar World Magazine. Jedna je od najautentičnijih izvođačica današnjice, zbog svog jedinstvenog glasa i sposobnosti da modernim pristupom evocira energiju i surovost ranih godina punka, a prepoznatljiva je po svojoj Fender Mustang gitari. Njezin debitantski EP kritika je opisala kao “remek-djelo koje podsjeća na originalne dane punka u New Yorku” i usporedila ga sa susretom Siouxsie And The Banshees, Patti Smith, Sonic Youtha iz ere Daydream Nation, i čitavog CBGB-a iz 1972.

Samo nekoliko dana nakon svog 60. rođendana, Lenny Kravitz otvorio je svjetsku turneju u Hamburgu i premijerno predstavio svoj 12. studijski album Blue Electric Light. Nakon šest godina čekanja, publici je dao novi uvid u svoj glazbeni etos kroz pravu rokersku kozmologiju - od neočekivane „TK421“, "Paralyzed" koja je inspirirana Zeppelinom i Pearl Jamom, ali i „Bundle of joy“ i „Heaven“ koje su napisane za vrijeme Kravitzovih tinejdžerskih dana.

Osim novih glazbenih poslastica publiku na pulskom koncertu očekuju i stari hitovi poput „Are You Gonna Go My Way", "Fly Away" i "American Woman". Turneja je rasprodana u gotovo trideset gradova diljem svijeta, a dobitnik ovogodišnjeg Grammy Global Impact Awarda na popis je dodao i nove datume u kojima će publici prenijeti intimnost i emocionalnost novog aIbuma i svog cjelokupnog glazbenog stvaralaštva.

