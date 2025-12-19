Obavijesti

VJEROVALI ILI NE

Leonardo DiCaprio nikad nije ponovno pogledao 'Titanic'

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
14
Foto: IMDB/screenshot

Glumac Leonardo DiCaprio šokirao je fanove priznanjem da nikada nije ponovno gledao 'Titanic', film koji ga je lansirao među najveće zvijezde Hollywooda i obilježio cijelu jednu generaciju

Leonardo DiCaprio šokirao je fanove priznanjem da nikada nije ponovno pogledao Titanic, film koji ga je 1997. lansirao u svjetsku slavu i postao jedan od najvećih hitova svih vremena.

Foto: IMDB/screenshot

Slavni glumac o tome je govorio u razgovoru s Jennifer Lawrence u emisiji Actors on Actors prenosi Variety. Tijekom opuštenog razgovora Lawrence (35) ga je izravno pitala: 'Jesi li ikad ponovno gledao Titanic?

DiCaprio (51) je bez razmišljanja odgovorio: 'Ne. Nisam ga gledao.'

Jennifer se iznenadila i poručila mu: 'Pa trebao bi! Kladim se da bi ga sada mogao gledati, stvarno je dobar.'

- Ja zapravo ne gledam svoje filmove. Gledaš li ti svoje? - pitao je Leo kolegicu.

- Ne - odgovorila je Lawrence kroz smijeh. 'Nikad nisam snimila nešto poput Titanica. Da jesam, sigurno bih ga gledala. Jednom sam bila jako pijana i pustila American Hustle. Pitala sam se: ‘Jesam li ja dobra glumica?’ Pustila sam film… i ne sjećam se odgovora.'

Premiere of "Die My Love" at the London Film Festival
Foto: Carlos Jasso

DiCaprio je slično priznao i ranije. U kolovozu je za Esquire rekao da rijetko gleda svoje filmove, ali da postoji jedna iznimka.
 -T o je Avijatičar. Taj film mi je bio posebno važan - rekao je, prisjetivši se suradnje s redateljem Martinom Scorseseom i dugogodišnjeg interesa za lik Howarda Hughesa.

Rim: Leonardo di Caprio i Martin Scorsese predstavili film Shutter Island
Foto: Camilla Morandi/IPA

Film Titanic, u režiji Jamesa Camerona, postao je jedan od najuspješnijih filmova u povijesti, a DiCaprio je u njemu glumio uz Kate Winslet.

- Titanic je bio veliki eksperiment za Kate i mene - rekao je DiCaprio još 2016: 'Nismo mogli ni zamisliti koliko će film postati velik. Sve nas je to iznenadilo.'

Foto: IMDB/screenshot

Dodao je kako je nakon tog uspjeha morao usporiti i vratiti se svojim glumačkim ciljevima.

- Znao sam da se od mene očekuje nešto određeno, ali sam htio ostati vjeran sebi i onome zbog čega sam uopće počeo glumiti - poručio je.

