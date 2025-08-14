Obavijesti

POZNATI GLUMAC

Leonardo DiCaprio: 'Pedesete stvaraju osjećaj da želiš biti iskreniji i ne gubiti vrijeme'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
Leonardo DiCaprio: 'Pedesete stvaraju osjećaj da želiš biti iskreniji i ne gubiti vrijeme'
German premiere of "Once Upon a Time... in Hollywood" | Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL

Poznati američki glumac Leonardo DiCaprio poznat je po tome da voli mlađe žene, a otkrio je kako se osjeća u 51. godini: 'Mislim da sam sada otvoreniji i riskiram da se stvari raspadnu i ljudi raziđu'

Leonardo DiCaprio u intervjuu za britanski Esquire razgovarao je o životu u pedesetima te se otvorio o ljubavi. Glumac je prošle godine napunio 50 godina, a upitali su ga kako se osjeća u ovom periodu svog života.

- Pedesete stvaraju osjećaj kao da imaš želju biti iskreniji i ne gubiti vrijeme. Mogu samo zamisliti kako će se sljedećih nekoliko desetljeća razvijati. Gledam svoju majku, na primjer, i ona jednostavno kaže točno ono što misli i ne gubi vrijeme. Ne troši vrijeme pokušavajući se pretvarati - priznao je DiCaprio.

Kaže da mu je sada puno lakše riskirati i da ga je sve manje briga za tuđa mišljenja.

- Mislim da sam sada otvoreniji i riskiram da se stvari raspadnu, da se raziđu ili da se raziđete iz bilo koje vrste veze u životu, osobne, profesionalne, jednostavno više ne želite gubiti vrijeme. Morate biti puno otvoreniji. To je velika odgovornost jer je puno više vašeg života iza vas nego što je ispred vas - otkrio je glumac.

81st Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Leonardo DiCaprio poznat je po tome da preferira mlađe partnerice te bi, prema šuškanjima, prekidao vezu kad bi djevojka navršila 25 godina. Na popisu njegovih bivših našle su se brojne slavne ljepotice.

Nagađalo se kako je DiCaprio hodao s američkom manekenkom Gigi Hadid, ali oni nikad nisu komentirali te glasine. U kolovozu 2022. prekinuo je petogodišnju vezu s 23 godine mlađom američkom glumicom Camilom Morrone i to ubrzo nakon što je proslavila 25. rođendan. 

Rim: Leonardo di Caprio i Martin Scorsese predstavili film Shutter Island
Foto: Camilla Morandi/IPA

Danska manekenka Nina Agdal hodala je s glumcem kada je imala 24 godine, a vjeruje se da je njihova romansa započela u srpnju 2016. godine. Američka manekenka Erin Heatherton bila je u vezi s Leonardom DiCaprijem 10 mjeseci između 2011. i 2012. godine, a hodao je i s mnogim drugima. 

Leonardo i talijanska manekenka Vittoria Ceretti u vezi su od ljeta 2023. godine te se nagađa o zarukama.

Leonardo DiCaprio, Kate Moss And Vittoria Ceretti Party In Paris, France - 09 March 2025
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

