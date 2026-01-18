Leonardo Rados: U showu sam ostvario svoj najveći san...

Prozvali su ga odmah "dječak s gitarom". Riječ je o Leonardu Radosu, koji je prošle godine bio jedan od upečatljivijih kandidata na The Voice Kids. Kako nam govori obitelj, taj mu je show promijenio život. Ima samo 13 godina, ide u sedmi razred, od tada je imao već sedamdesetak nastupa, a prošle godine objavio je za Croatia Records i božićni singl "Božić je vrijeme od ljubavi".

Pratio je i ovogodišnje izdanje popularnog dječjeg showa, a za sve kandidate imao je i pravu poruku: "Pratim The Voice Kids uvijek, drago mi je što se nastavlja taj show. Bio sam i u pratnji prijatelju Viktoru Kolmaru. A moja poruka svima kandidatima jest da nikada ne odustanu, ma što god se dogodilo. Ako to žele, neka samo nastave pjevati - priča nam Leo.

U njegovu Zadru pretvorio je sobu u znak sjećanja na The Voice Kids. Bilo je to za njega neprocjenjivo iskustvo.

- Baš sam jako uživao u cijelom tom procesu.

Foto: HRT/Promo

Kada sam vidio te kamere oko mene, taj cijeli studio, stolice u kojem sjede članovi žirija, pa bend, pozornica... a do tada nikad nisam bio na pozornici. Dirnulo me to sve u srce, mislio sam da sanjam. A kad mi se okrenuo cijeli žiri, bio sam presretan. I da nisam prošao dalje, sve bi bilo super, ja samo želim pjevati i uveseljavati publiku - priča nam simpatični Leonardo.

Za mentoricu je izabrao Miju Dimšić.

- Mi smo i dalje kontaktu, kaže mi uvijek da sviram, pjevam, nastupam. Pozvala me da zajedno nastupamo u Novalji, to je bilo jako lijepo od nje, baš sam bio jako sretan i zadovoljan. Nezaboravno iskustvo za mene, pa pjevao sam s mentoricom - rekao nam je mladi Rados. Nije mu to bio jedini nastup. Skupilo se toga, po cijeloj Hrvatskoj. Kako sam govori, The Voice Kids zaista mu je promijenio život.

- Imao sam oko 70 nastupa do sada. Moram priznati da mi je drago što me ljudi zovu, to mi daje motivaciju za dalje. A nastupao sam od Vukovara pa do Vrgorca. Upoznao sam gotovo cijelu Hrvatsku.

Otkriva nam kako ga prepoznaju u svim dijelovima Hrvatske. Gdje god da ode, netko će se naći tko će ga prepoznati. Sretan je i što je na taj način, kaže nam, stekao brojne prijatelje.

- Gdje god dođem uvijek me pitaju jesam li ja Leo, ili ako zaborave ime, onda pitaju jesam li ja onaj s gitarom. To me baš jako veseli jer znači da su gledali The Voice Kids, a to je prava stvar, djeca u Hrvatskoj znaju pjevati, imamo jako puno talentiranih i dobro je da ga imamo gdje pokazati - kaže nam Leo, koji je s većinom kolega iz "svoje sezone" showa i dalje u kontaktu.

- Baš sa svima sam bio dobar, od početaka pa do finala showa. No, nekako sam se ipak najviše zbližio s Marinom Vrgočem, Mirom Oštrić, Petrom Duduković, Ninom Vujević, Vidom Đurković, Piom Matković, Ameli Dinarina Šimić, Tenom Šojić, Lovrom Žužulom, Gabrijelom Svetopetrićem, ... Pa s Marinom, Mirom i Ninom nastupao sam prošloga ljeta po Dalmaciji. Pozvao sam ih i na svoj rođendan, pjevali smo svi zajedno, bilo nam je baš zabavno.

Dječje zaigran, Leonardo ipak na trenutke djeluje starije, ozbiljnije. Mislimo tu prije svega kada je otkrio ono najbolje, najviše i najvrjednije što mu je donio The Voice Kids.

- Kao obitelj smo se zbog showa još više zbližili. S roditeljima, ali posebno s bratom. Znate, Luigi je pet godina stariji, nije to prije bila idealna bratska ljubav, ali kada sam ušao u The Voice Kids sve se promijenilo. Bio mi je velika, velika podrška, davao mi je savjete, nakon svega smo se baš jako zbližili - priča nam radosni mladi Leonardo.

Krajem prošle godine ostvario je još jedan san, potpisao je ugovor s Croatia Recordsom. Bio je to poseban trenutak za njega.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Još se dojmovi nisu slegli jer bio je to moj san. Kada sam vidio tko je sve od velikih hrvatskih imena prije mene bio tamo... uh, baš dojmljivo. Sjetio sam se potom i da je možda netko od tih velikih imena sjedio za tim stolom za kojim sam ja potpisao ugovor - prepričao ma je mladi glazbenik pa nastavio nabrajati idole:

- To su su Oliver, Đani Maršan, Tomislav Ivčić, Gibonni, Tony Cetinski, Neno Belan, Toše Proeski, Marko Tolja, a od pjevačica Mia Dimšić, Radojka Šverko, Vanna, Zorica Kondža, Tereza Kesovija i Nina Badrić. Najdraža pjesma mi je 'Adio', najviše mi je dirnula srce, a pjeva ju Đani Maršan. Osjetim kroz nju ono što pjevam, osjetim emociju i što je želio reći time.

Tek je sedmi razred, ali "otprilike" zna čime bi se želio baviti u životu. Naravno, ispred njega je prvo još nastavak obrazovanja.

- Razmišljao sam o srednjoj školi, u fokusu su mi bile gimnazija ili ekonomska škola, ali vidjet ćemo to još. Siguran sam da bih kroz život želio pjevati jer me to jako veseli. Želim imati puno prijatelji i napraviti puno pjesama koje će veseliti ljude pa da ih zajedno pjevamo - rekao na je Leonardo Rados.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

A roditelji nam otkrivaju i otkud takva ljubav prema glazbi.

- Odmalena je Leo pjevao, a sa sedam godina ga je tata, koji je, između ostaloga, i glazbenik, počeo učiti svirati gitaru. I povratka nije bilo - kaže nam mama Marina pa otkriva kako je došlo do prijave za The Voice Kids.

- Bio je zainteresiran čim je vidio reklamu za show i da su počele prijave, ali mislili smo da možda još nije potrebno ulaziti u tako nešto. Ali Leo je bio stvarno uporan pa smo ga zadnji dan ipak prijavili za show. Pa to su ipak samo djeca, rekli smo 'Ajmo ga pustiti i biti mu podrška'. Jer, kako je drugoj djeci, tako će biti i njemu - otkrila nam je brižna mama Marina pa nastavila:

- Tako vam je sve to krenulo, a tamo su djeca iste motivacije, i ona vole pjevati i družiti se baš kao i naš Leo. I s roditeljima ostalih natjecatelja smo se nekako zbližili, gdje god dođemo diljem Hrvatske možemo se nekome javiti. Svi nas rado prime, a isto tako rado i mi primimo druge koje nam dolaze na druženje.

Posebno je pohvalila HRT i način na koji su se brinuli za sve njih, a posebice za one najvažnije, za djecu.

Foto: PROMO

- U The Voice Kids zaista nije bilo straha za djecu, da nešto može krenuti na loše. To je tamo cijela vojska ljudi koji se brinu za sve, tu su psiholog, defektolog, pa su tu studenti koji ih prate svakog pojedinačno, paze na njih u svakom trenutku. Naš se Leo s proba vraćao s osmijehom - ispričala je Marina Rados. Dodala je kako je njegov "blind" u top 5 najgledanijih prošlogodišnjih videa s društvenih mreža HRT-a, a jednako kao i Leo, ističe zajedništvo i prijateljstva koja su proizašla iz showa. Tata Ante je klapski voditelj, pjevač i autor, u glazbi je odavno, on je "krivac" za Leovu ljubav prema glazbi.

- Imao je 'to nešto' prema glazbi i glazbenom izražavanju još od malena. Sve je to u početku bilo samo igra, ali zadnjih godinu dana je ipak malo ozbiljnije. The Voice Kids mu je donio ozbiljnost, počeo je nakon showa surađivati s kolegama s Voicea. Nadalje, tu su mentori i vokalni treneri, pa profesionalni glazbenici... Stvarno je mogao uživati u glazbi na jednoj višoj razini. To je iskustvo neprocjenjivo - rekao nam je Ante pa nastavio:

- Dulji niz godina sam aktivan u glazbi, uglavnom klape, a capella, a glazba je okruživala i Lea. Naše je društvo jedna klapa, slušao je i sviranje gitare, višeglasje klape, taj dalmatinski zvuk. No, nije to isključivo što ga je okruživalo jer kod nas u kući se sluša i svira puno vrsta glazbe. Tako je Leo dobio s vremenom širi glazbeni utjecaj.

Otkrio nam je kako izgleda odnos oca i sina u glazbi.

- Specifično je u smislu da mi nemamo nešto klasično, konvencionalno u smislu nekih satova pjevanja ili sviranja, to je nama sve usput. Mi smo cijeli dan zajedno, a Leo samoinicijativno pjeva i svira. Pa ako nešto čujem i smatram da bi bilo dobro promijeniti, onda mu to i sugeriram. On prihvati i primjeni na svoj način jer ima svoj put, izrazita je glazbena osobnost - kaže nam ponosni tata Ante.