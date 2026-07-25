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Lepa Brena i Boba luksuznom jahtom uplovili su u Opatiju

Piše 24sata,
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Lepa Brena i Boba luksuznom jahtom uplovili su u Opatiju
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Foto: Instagram
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Slavni par navratio je u poznati opatijski restoran uoči Breninih rasprodanih koncerata na Krku

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Neočekivani dragi gosti u Bevandi, poručili su iz poznatog opatijskog hotela i restorana nakon što su ugostili Lepu Brenu i njezina supruga Slobodana Bobu Živojinovića.

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Pjevačica je pronašla malo vremena za odmor sa suprugom prije dvaju rasprodanih koncerata u Diamond Clubu u Malinskoj, gdje će nastupiti u subotu i nedjelju. Slavni par u Opatiju je stigao luksuznom jahtom 'Lady B', koju su usidrili uz rivu. 

- Želimo im ugodan boravak i uspješan nastup - poručili su im iz Bevande.

Foto: Instagram

Brena i Boba zajedno su već gotovo četiri desetljeća. Upoznali su se 1986. godine, a vjenčali su se 7. prosinca 1991., kad su njihove karijere bile na vrhuncu. Brena se često prisjećala njihova prvog susreta.

- Kad sam srela Bobu, dopala mi se njegova spontanost i iskrenost i znala sam da, kao i ja, nema mnogo vremena za gubljenje, jer su naše karijere tada bile u zaletu. Rekla sam sebi - sad ili nikad! Sjećam se, upoznali smo se poslije premijere prvog dijela filma 'Hajde da se volimo' u Domu sindikata. Upoznao nas je Raka Đokić. Sjećam se da sam davala intervju i da me je Raka s novinarkom zaključao u ured da možemo normalno pričati. U neko doba je Raka ušao - ispričala je svojedobno.

Foto: Instagram

Početak njihove veze bio je vrlo strastven.

- Boba i ja kad smo se upoznali šest mjeseci nismo izašli iz sobe. Otišli smo u Interkontinental. Dobro, nisu bili mjeseci nego dani, ali ja govorim o cijelom svom životu. Što mislite, da nismo izašli šest dana iz sobe i da je to bio samo seks? Pa hvala bogu da je bilo tako. To se dogodilo kad se trebalo dogoditi. Znate li zašto je renoviran hotel Interkontinental, četvrti kat? Samo smo bili na vodi. Znaš, dođe hrana. Koga zanima hrana? Nemoj mi hranu spominjati u ovom trenutku. Nema hrane, ništa, samo voda, tri zalogaja. Poslije su taj četvrti kat renovirali jer su popucali zidovi - ispričala je Brena bez zadrške u podcastu 'Vostcast' početkom ove godine.

Foto: Instagram

U podcastu je gostovala sa sinom Viktorom Živojinovićem, a razgovor s voditeljem Vojislavom Panjkovićem otišao je i u ozbiljnijem smjeru. Govoreći o braku i odnosima, Brena je rekla da mladima danas savjetuje da slušaju vlastiti razum i intuiciju te da prije svega žive zajedno kako bi se stvarno upoznali. Dodala je i da zajednički život s vremenom ugasi onu početnu, 'luđačku' strast.

- Sloboda je jedini način da znaš da ta osoba nikada neće učiniti ništa što bi povrijedilo vašu ljubav. Može ići gdje god želi, biti gdje god želi i s kim god želi, jer mi žene danas puno radimo i surađujemo s mnogim muškarcima. Dobro, priznajem da danas postoje i istospolne veze. Danas je to mnogo slobodnije. Mnogo je sve transparentno, ali vjerujem i dan-danas da su povjerenje i sloboda jedina prava ljubav između dvoje ljubav - rekla je pjevačica.

Lepa Brena održala koncert u Areni Zagreb
Lepa Brena održala koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

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