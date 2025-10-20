Obavijesti

'MNOGO SE OSTVARILO'

Lepa Brena otkrila je kako je na nju djelovao susret s Babom Vangom: 'Tresla sam se...'

Piše Sara Študir,
Lepa Brena otkrila je kako je na nju djelovao susret s Babom Vangom: 'Tresla sam se...'
Lepa Brena održala koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jedna od najpoznatijih pjevačica iz regije otvoreno je progovorila o svom susretu s poznatom proročicom te o svojoj karijeri i privatnom životu

Poznata pjevačica Lepa Brena, koja danas slavi 65. rođendan, u emisiji 'Stars specijal' otvorila je dušu te progovorila o karijeri i životu, ali i o zanimljivom iskustvu s bugarskom proročicom Babom Vangom, koja joj je prorekla mnogo toga što se kasnije ostvarilo, prenosi Net.hr.

'JOJ, JOJ, MIKI, MIKI, JOJ'
Red veselog plesa, red čišćenja: Saši Šekoranji društvo je pravila Brenina pomoćnica, video je hit

Lepa Brena je sa suprugom Slobodanom Živojinovićem i producentom Sašom Popovićem 1998. godine osnovala glazbenu kuću 'Grand produkcije'. Prije šest godina pjevačica se odlučila povući te prodala svoj udio kako bi se više posvetila svom životu.

Lepa Brena održala koncert u Areni Zagreb
Lepa Brena održala koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na pitanje što radi u slobodno vrijeme, glazbenica je otkrila kako uživa u Netflixovim dokumentarcima: 'Otkako nemamo 'Grand', okrenula sam list da živim svoj život, da ne pratim medijski što se sve dešava na estradi, u šou-biznisu, jer to više nije moj posao, moja obaveza, moj zadatak. Više ništa ne gledam. Imam laptop i tu gledam Netflix, dokumentarne filmove o ljudima što su sve prošli, te poznate ličnosti, glumci, pjevači i sportisti'.

'Jako su interesantne priče svih tih uspješnih ljudi, koji su doživljavali psihičke lomove, kako podnose slavu, uspjeh, novac.', priznala je Brena.

Foto: Instagram

Nadalje, ispričala je i kako je prošao njen susret s jednom od najpoznatijih proročica na svijetu: 'Odavno sam htjela prestati raditi jer sam bila jako umorna. Sjećam se 1989. godine, kada sam bila u Bugarskoj i kada su mi rekli da bi bila velika šteta da ne odem kod Vange. Ona je bila najveća balkanska proročica, slijepa žena, i kad sam došla kod nje, tresla sam se kao prut.'.

'Rekla mi je mnogo stvari koje su se kasnije obistinile', dodala je.

BALKANSKA ZVIJEZDA
Lepa Brena zapjevala na svadbi u Splitu: 'Pitaj Boga koliko ih je koštalo da im ona pjeva'

Pjevačica, koja je istaknula da se još krajem 80-ih godina prošlog stoljeća htjela povući s glazbene scene jer se osjećala jako umorno, rekla je da ima više prilike posvetiti se sebi otkad je brigu o njenoj karijeri preuzeo njen sin, 27-godišnji Viktor Živojinović. Također, istaknula je kako ne bi imala ništa protiv toga da njen sin surađuje i s drugim njenim kolegama.

- Ako on može sve obaviti sa svojom ekipom i ima organizaciju u kojoj meni ništa neće nedostajati, potpuno se slažem da proširi posao, da napravi svoj tim i radi s kim god želi i s kim mu odgovara - rekla je te šaljivo dodala: 'Mislim da bi čak i trebao, jer treba vidjeti kakvi su drugi – nisu baš svi u svijetu šou-biznisa normalni kao što je njegova majka'.

Lepa Brena održala koncert u Areni Zagreb
Lepa Brena održala koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

OSTALO

