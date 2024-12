Lepa Brena: Svi u kući me maze i paze. Hvala vam za svu ljubav!

Lepa Brena (64) oglasila se na društvenim mrežama te poručila obožavateljima da se oporavlja nakon što je na koncertu u Areni Zagreb u ponedjeljak slomila nogu. Bio je to treći od ukupno pet planiranih koncerata u Zagrebu, no zbog ozljede su preostala dva odgođena te će ih pjevačica održati u ožujku.

- Hvala vam za svu podršku i ljubav. Hvala za sve poruke i poklone koje dobivam svakodnevno. Ja se osjećam sjajno. Odmaram se, oporavljam se, svi u kući me maze i paze - napisala je Brena na društvenim mrežama te otkrila obožavateljima kako zajedno sa svojim timom priprema 'nešto još bolje'.

- Tako da... pripremite se. Show must go on. Voli vas vaša Brena - napisala je u subotu.

Dan ranije je objavljeno kako će 31. prosinca nastupiti u beogradskom Sava centru.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Regionalna zvijezda slomila je gležanj tijekom trećeg koncerta u zagrebačkoj Areni u ponedjeljak. Čekala je izlazak na pozornicu, a snimatelj je na pozornici bilježio trenutak plesa na svili. Hodao je unatrag i upao u lift u kojem je pjevačica čekala da je podigne.

Brena je u bolovima i sa zamotanim gležnjem otpjevala 23 pjesme, odnosno 19 tijekom redovnog trajanja koncerta i još četiri na bisu, što je je oko sat i pol pjevanja. Nakon koncerta pjevačica je završila u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj, gdje su je operirali.

Ubrzo nakon toga oglasili su se organizatori te poručili da će se odgođeni koncerti, koji su bili planirani za 10. i 16. prosinca ove godine, održati 21. i 22. ožujka 2025. godine.