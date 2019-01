Let 3 rezao meso, Vuco psovao HDZ i slavio Titovu Jugoslaviju

Ususret Antivalentinovu prošli tjedan su riječki Let 3 predstavili novu glazbenu suradnju sa Sinišom Vucom (47) s kojim su snimili pjesmu i video spot 'Golub Vaso', a sinoć je pak bio neobični warm-up party u zagrebačkom klubu za predstojeće Antivalentinovo, piše portal Ravno Do Dna. Neobični, jer se na warm-up partijima običava odsvirati mini koncert. No ovog puta nije bilo tako.

Letovci i organizator odlučili su napraviti svoju, pravu balkansku, verziju warm-upa, a to je bilo rezanje i posluživanje janjetine okupljenima. Sinoć su pile, noževi i sjekire zamijenile gitare, kao što su Mrle (57) i Prlja (54) bili odjeveni u mesarsku radnu odjeću. Podsjetilo je to na jedno davno druženje Leta 3 i pripadnika medija kad su poslužili unikatni kulinarski izum zajedno pečenog janjeta i tune.

Dakako, pridružio im se i kontroverzni Vuco, valjda jedini glazbenik na svijetu koji je kod javnog bilježnika ovjerio izjavu da više nikad neće novinarima dati intervju. No ovo je očigledno bilo nešto drugo. Kad se dohvatio mikrofona, Vuco se verbalno okomio na stranku na vlasti. Psovao je i nju i njenog osnivača, a veličao Tita i Jugoslaviju. Time se dakako upisao u povijest kao prvi poslijeratni hrvatski glazbenik koji je tako nešto javno izrekao.

Također je na sebi svojstven način proglasio hrvatske ‘rock vladare’ izjavivši kako u Slavoniji vlada Goran Bare, u Rijeci Let 3, a u Dalmaciji on. Vucu i Let 3 očekuje zajednički nastup na Antivalentinovu u veljači, tako da se prava kulminacija njihove provokativne suradnje može uskoro očekivati na pozornici Boćarskog doma, ali tko zna, možda ih je ‘karta tek krenula’.

Ranije ovog mjeseca, zajedno su snimali video za pjesmu 'Golub Vaso', a Mrle je pojasnio i kako je došlo do suradnje.

- Napisao sam pjesmu i htio sam da je otpjevamo baš s Vucom. Dogovor je pao iz prve. Nije ga trebalo puno nagovarati, nekako mislim da je i on priželjkivao jednu ovakvu suradnju. Čuli smo se i odmah složili oko svega. Lako je to kad se mi volimo, razumijemo, ali i cijenimo - objasnio je Mrle, koji o Vuci i njegovoj muzikalnosti ima samo riječi hvale, a dečki su izjavili da je svaka sličnost pjesama na albumu s političarima slučajna.