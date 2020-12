Letjelo kamenje na sve strane: Bilo burno na odabiru duelista

Nije mi drago što je Josip drugi duelist i što moram s njim ići u borbu, samo ne znam da li su drugi svjesni da su si time odredili gazdu unaprijed i da se netko od nas sigurno vraća na farmu, kaže Dora

<p>Na farmu je stigla voditeljica <strong>Mia Kovačić </strong>i uslijedio je izbor duelista, a o njemu su ponovno odlučivali svi farmeri dijeljenjem kamenčića. Iako su velik broj kamenčića skupili i <strong>Katarina </strong>i <strong>Saša</strong>, najviše njih skupio je ipak <strong>Josip </strong>te tako postao drugi duelist koji će se u areni boriti s <strong>Dorom</strong>. Kao jedan od glavnih argumenata zašto baš njemu daju kamen, farmeri su navodili Josipovo deranje i bijes kada mu je nestala kapa. <strong>Saša </strong>je komentirao da ne može vjerovati da mu je jedna kapa važnija od ljudi.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Novi kandidati u 'Farmi'</b></p><p>- Očito živim s lopovima jer moja kapica nije mogla odšetati sama i staviti se među Zdenkine stvari. Ja njima smetam da oni dođu do svog cilja i podijele glavnu nagradu - objasnio je Josip te se osvrnuo i na Stjepanov kamen koji je upravo njega odlučio za duelista: 'Od Stjepana sam dobio kamen s istim argumentom kao i prošli put i zato ja vjerujem da je to sve dogovor. Mislim da je on jedan od Majinih pijuna.'</p><p>Dora kaže kako nije iznenađena što su farmeri odabrali Josipa za drugog duelista te smatra kako su se ipak malo preračunali.</p><p>- Nije mi drago što je Josip drugi duelist i što moram s njim ići u borbu, samo ne znam da li su drugi svjesni da su si time odredili gazdu unaprijed i ne znam da li su svjesni da se netko od nas sigurno vraća na farmu. Praktički su sami sebi zabili nož u leđa. Za njih bi bilo bolje da im se Joža vrati nego ja - komentirala je Dora.</p><p>Josipu je također žao što će se u dvoboju za ostanak a farmi morati boriti upravo s Dorom, a ukoliko pobijedi u dvoboju, već ima plan za nastavak borbe na farmi.</p><p>- Ako se ja vratim, znam da će im moje gazdinstvo biti na stolu, ali znam da ću imati jedan tjedan u kojem ću im moći svašta prirediti. U slučaju da se vratim kao gazda, trudit ću se osvetiti Doru, kao što bi ona osvetila mene - odlučan je Josip.</p><p>No, osim prijateljstva, Josip je otkrio još nešto o svom odnosu s Dorom.</p><p>- Ona mi je jako simpatična i jako napeta od prvog dana i to svi znaju na farmi - otkrio je Josip te zaključio: 'Dora ima svoj izbor dečka i ja se ne uklapam u to, ali definitivno nemam ni ja nešto što bih mogao ponuditi, a da bi Dora bila sretna'.</p><p>Tko će biti sretan nakon dvoboja, ne propustite doznati u idućoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'.</p>