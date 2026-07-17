Lewis Hamilton tješi Kim Kardashian nakon smrti bake

Novi dečko Kim Kardashian i vozač Formule 1 Lewis Hamilton podijelio je dirljivu poruku podrške svojoj djevojci nakon smrti njezine bake Mary Jo "MJ" Shannon, objavivši niz zajedničkih fotografija koje svjedoče o njihovoj bliskosti.

Nedugo nakon što je objavljena vijest o smrti bake Kim Kardashian, zvijezda Formule 1 oglasila se na svom Instagram profilu. Objava je započela serijom fotografija s njegovom obitelji, nakon čega su uslijedile romantične snimke njega i Kim Kardashian. Na jednoj od prvih zajedničkih slika, Hamilton drži Kardashian za ruku dok oboje u ronilačkim odijelima stoje uz dasku za veslanje.

Sljedeći video prikazuje ih kako se smiju dok Kardashian povlači Hamiltona u vodu. Kasnije se pojavila i fotografija na kojoj je Hamilton grli dok šeću seoskom cestom. U opisu objave, Hamilton je očito aludirao na težak gubitak s kojim se suočava obitelj Kardashian, napisavši kratku, ali snažnu poruku: "Držite svoje ljude blizu". Poruku je popratio emotikonom zagrljaja.

Hamiltonova objava uslijedila je neposredno nakon što je potvrđena smrt Mary Jo Shannon, koja je preminula u 91. godini. MJ, kako su je od milja zvali, bila je majka Kris Jenner.

Foto: instagram

Podsjetimo, Hamilton i Kardashian prvi su put romantično povezani ranije ove godine nakon zajedničkog odmora u Cotswoldsu, a vezu su službeno potvrdili u travnju. Prije Velike nagrade Velike Britanije početkom ovog mjeseca, Hamilton je po prvi put javno progovorio o njihovoj vezi, priznavši da ga je ona učinila "sretnijim čovjekom". Glasine su se dodatno pojačale nakon što su viđeni zajedno na Super Bowlu, iako se par poznaje više od desetljeća.

*uz korištenje AI-ja





