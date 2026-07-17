Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVNA OBJAVA

Lewis Hamilton tješi Kim Kardashian nakon smrti bake

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Lewis Hamilton tješi Kim Kardashian nakon smrti bake
8
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hamilton je novom objavom na Instagramu podsjetio na važnost obitelji, a njegova obitelj od nedavno je i Kim Kardashian koja se ovih dana nosi s gubitkom bake

Admiral

Novi dečko Kim Kardashian i vozač Formule 1 Lewis Hamilton podijelio je dirljivu poruku podrške svojoj djevojci nakon smrti njezine bake Mary Jo "MJ" Shannon, objavivši niz zajedničkih fotografija koje svjedoče o njihovoj bliskosti.

Nedugo nakon što je objavljena vijest o smrti bake Kim Kardashian, zvijezda Formule 1 oglasila se na svom Instagram profilu. Objava je započela serijom fotografija s njegovom obitelji, nakon čega su uslijedile romantične snimke njega i Kim Kardashian. Na jednoj od prvih zajedničkih slika, Hamilton drži Kardashian za ruku dok oboje u ronilačkim odijelima stoje uz dasku za veslanje.

Sljedeći video prikazuje ih kako se smiju dok Kardashian povlači Hamiltona u vodu. Kasnije se pojavila i fotografija na kojoj je Hamilton grli dok šeću seoskom cestom. U opisu objave, Hamilton je očito aludirao na težak gubitak s kojim se suočava obitelj Kardashian, napisavši kratku, ali snažnu poruku: "Držite svoje ljude blizu". Poruku je popratio emotikonom zagrljaja.

Hamiltonova objava uslijedila je neposredno nakon što je potvrđena smrt Mary Jo Shannon, koja je preminula u 91. godini. MJ, kako su je od milja zvali, bila je majka Kris Jenner.

Foto: instagram

Podsjetimo, Hamilton i Kardashian prvi su put romantično povezani ranije ove godine nakon zajedničkog odmora u Cotswoldsu, a vezu su službeno potvrdili u travnju. Prije Velike nagrade Velike Britanije početkom ovog mjeseca, Hamilton je po prvi put javno progovorio o njihovoj vezi, priznavši da ga je ona učinila "sretnijim čovjekom". Glasine su se dodatno pojačale nakon što su viđeni zajedno na Super Bowlu, iako se par poznaje više od desetljeća.

 *uz korištenje AI-ja
 
TUŽNA VIJEST Umrla je majka Kris Jenner
Umrla je majka Kris Jenner

 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Anastasia se nakon prekida s Petrom vratila na društvene mreže: Evo kako joj stoji badić
POKAZALA FIGURU

Anastasia se nakon prekida s Petrom vratila na društvene mreže: Evo kako joj stoji badić

Mlada Zadranka Anastasia Kaleb bila je jedna od djevojaka koje su se borile za srce 'Gospodina Savršenog' Petra Rašića
FOTO Na glavu stavila krznenu masku, grudi pokazala svima: Ovo su Biancina najluđa izdanja
BIZARNO

FOTO Na glavu stavila krznenu masku, grudi pokazala svima: Ovo su Biancina najluđa izdanja

Zaboravite klasična pravila odijevanja. Otkada se pojavila uz Kanyea Westa, Bianca Censori gotovo svaki izlazak pretvara u modni performans. Australska arhitektica u javnosti se pojavljuje u prozirnim najlonkama, bodijima boje kože i kreacijama koje jedva prekrivaju tijelo, a njezini odabiri redovito izazivaju zgražanje, divljenje i burne rasprave na društvenim mrežama
FOTO Sudbina ih dvaput spojila, ali nisu izdržali: Ljubavna priča Jennifer Lopez i Bena Afflecka
VJENČALI SE NA DANAŠNJI DAN

FOTO Sudbina ih dvaput spojila, ali nisu izdržali: Ljubavna priča Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Ljubavna priča Jennifer Lopez i Bena Afflecka trajala je nekoliko desetljeća, no u kolovozu 2024. sve je prestalo. Par se vjenčao na današnji dan 2022. godine nakon što su obnovili svoju ljubav, no brak im je neslavno završio. U galeriji se prisjetite kako je sve krenulo, a kako završilo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026