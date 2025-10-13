Liam Gallagher je postao djed, a kćer je upoznao prije par godina

Poznati pjevač Liam Gallagher iz benda 'Oasis' nedavno je dobio unuka. Dječaka Rudyja rodila je njegova kćer Molly Moorish-Gallagher, koje u braku s nogometašem Nathanielom Phillipsom.

Ponosna majka sretnu je vijest objavila na svom Instagram profilu. Uz niz fotografija dječaka i dječjih stvarčica napisala je: 'Poruka za tebe Rudy'. Mnogi pratitelji para čestitali su im na prinovi, a pridružila im se i Mollyna majka koja je dječaka nazvala svojim 'prelijepim unukom'.

Ranije ove godine, Molly je na društvenim mrežama podijelila niz slika na kojima se vidi njen trudnički trbuh uz natpis: 'Bulking season'.

Gallagher je svoju kćer, majku malenog Rudyja, upoznao tek 2017. godine. Molly, za čije je postojanje unatoč svemu znao, odrasla je sa svojom majkom, pjevačicom Lisom Moorish. Pjevač, koji je izjavio da se sa kćeri nije ranije upoznao zbog neslaganja s njezinom majkom, 2018. godine objavio je na svom Instagram profilu fotografiju na kojoj pozira uz svoje sinove, Lennona i Genea, te Molly. Osim njih troje, glazbenik ima i kćer Gemmu s kojom nije blizak, baš kao što nije bio ni sa starijom kćeri.

Kao što je već spomenuto, Liam Gallagher pjevač je legendarnog benda 'Oasis' koji je na sveopće oduševljenje brojnih obožavatelja odlučio organizirati povratničku turneju 'Oasis Live '25'. Ova je turneja bila iznimno uspješna, a ulaznice za koncerte rasprodale su se vrlo brzo.