Obavijesti

Show

Komentari 0
STIGAO UNUK

Liam Gallagher je postao djed, a kćer je upoznao prije par godina

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Liam Gallagher je postao djed, a kćer je upoznao prije par godina
2
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Pjevač benda 'Oasis' poznat je po svom burnom ljubavnom životu, a kćer, koju je upoznao prije svega nekoliko godina, sada mu je rodila unuka

Poznati pjevač Liam Gallagher iz benda 'Oasis' nedavno je dobio unuka. Dječaka Rudyja rodila je njegova kćer Molly Moorish-Gallagher, koje u braku s nogometašem Nathanielom Phillipsom.

POVRATNIČKI KONCERT FOTO Oasis održao prvi koncert nakon 16 godina! Pogledajte atmosferu s nastupa u Cardiffu
FOTO Oasis održao prvi koncert nakon 16 godina! Pogledajte atmosferu s nastupa u Cardiffu

Ponosna majka sretnu je vijest objavila na svom Instagram profilu. Uz niz fotografija dječaka i dječjih stvarčica napisala je: 'Poruka za tebe Rudy'. Mnogi pratitelji para čestitali su im na prinovi, a pridružila im se i Mollyna majka koja je dječaka nazvala svojim 'prelijepim unukom'.

Ranije ove godine, Molly je na društvenim mrežama podijelila niz slika na kojima se vidi njen trudnički trbuh uz natpis: 'Bulking season'.

Gallagher je svoju kćer, majku malenog Rudyja, upoznao tek 2017. godine. Molly, za čije je postojanje unatoč svemu znao, odrasla je sa svojom majkom, pjevačicom Lisom Moorish. Pjevač, koji je izjavio da se sa kćeri nije ranije upoznao zbog neslaganja s njezinom majkom, 2018. godine objavio je na svom Instagram profilu fotografiju na kojoj pozira uz svoje sinove, Lennona i Genea, te Molly. Osim njih troje, glazbenik ima i kćer Gemmu s kojom nije blizak, baš kao što nije bio ni sa starijom kćeri.

Foto: Instagram royal

Kao što je već spomenuto, Liam Gallagher pjevač je legendarnog benda 'Oasis' koji je na sveopće oduševljenje brojnih obožavatelja odlučio organizirati povratničku turneju  'Oasis Live '25'. Ova je turneja bila iznimno uspješna, a ulaznice za koncerte rasprodale su se vrlo brzo.

U TORONTU TikTokom kruži snimka koncerta Oasisa: 'Ako ste ovo vi, samo da znate - uništili ste mi večer!'
TikTokom kruži snimka koncerta Oasisa: 'Ako ste ovo vi, samo da znate - uništili ste mi večer!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida
NEUTJEŠNI

FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida

Komemoracija za Halida Bešlića krenut će u 11 sati u Narodnom kazalištu u Sarajevu, a na nju su pristigle brojne zvijezde koje su godinama surađivale s legendarnim pjevačem...
VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše
STIHOVI KOJI DIRAJU

VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše

ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.
FOTO Zagreb plače za Halidom
DIRLJIVE SCENE

FOTO Zagreb plače za Halidom

Na Zrinjevcu se večeras ne broje sati, nego stihovi. Ljudi dolaze polako, s tugom, za Halida Bešlića i sve što je ostavio iza sebe. Neki u rukama nose cvijeće, drugi njegove fotografije, a mnogima se u očima vide suze koje ne pokušavaju sakriti. I dok se Zagreb puni obožavateljima, ista se scena ponavlja u stotinama drugih gradova, od Sarajeva do Splita, od Beča do Sydneya.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025