Lidia i Stefan ušli u Love Island Adria i dobro znaju što žele!

Dvoje novih bombshella ušlo je u vilu na Tenerifeu. Love Island Adria bogatiji je za Lidiju i Stefana, koji svoje simpatije prema pojedinim islanderima nisu skrivali. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

Lidia (30) dolazi iz Beograda i po zanimanju je instruktorica plesa te model. Predaje ples ženama, a uz to organizira plesače i modele za glazbene spotove i događanja. Samostalna je u poslu, odmalena piše, a trenutačno radi na knjizi o vlastitom životu.

Foto: RTL

- Došla sam zbog drugačijeg životnog iskustva, htjela sam vidjeti što se ovdje događa. Ima tu puno toga zanimljivog - otkrila je Lidia. Dodala je i da joj je za oko zapeo Luka!

- Djeluje mi prilično stabilno, zrelije od ostalih, cool je. Tu smo da se družimo, upoznamo, pa da vidimo - zaključila je.

Već je dvije godine slobodna, a iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu koja je trajala godinu i pol. Vjeruje da je bolje biti sam nego ostati u vezi samo zato da bi imao nekoga. Sebe opisuje kao impulzivnu osobu koja u ljutnji zna pogoditi tamo gdje najviše boli, zbog čega poslije često požali. U odnosima joj je važna otvorena komunikacija, a prošlost ju je naučila da ne želi ostajati u vezama koje više ne funkcioniraju.

Kod muškarca traži stabilnost, iskrenost i emocionalnu otvorenost. Ne bi se borila za muškarca, ali priznaje da bi pokušala osvojiti i nekoga tko je već u vezi, ako joj djevojka nije prijateljica. U Love Island Adria dolazi zbog novog iskustva.

Stefan (24) dolazi iz Beograda i po zanimanju je model. Nedavno je napustio uredski posao kako bi se posvetio modelingu. Već je snimio reklamu i redovito odlazi na castinge, iako smatra da je u svijet modelinga ušao kasnije od većine. Više od deset godina trenirao je nogomet, bavio se i tenisom, a i danas ostaje aktivan kroz nogomet i teretanu.

Foto: RTL

- Prijatelji su me nagovorili, ja sam se premišljao pa prelomio. Mijenja mi se često mišljenje o djevojkama u kući, a fizički su moj tip najviše možda Anja, Alja i Drina. Drina mi djeluje najbliže meni, slični smo - otkrio je.

Slobodan je oko šest mjeseci, nakon veze od pet mjeseci koju je doživljavao ozbiljno. Bivša ga je ostavila uz objašnjenje da zaslužuje bolje, a poslije je saznao da se vratila bivšem partneru. Sebe opisuje kao romantičara koji ljubav pokazuje malim gestama, poput otvaranja vrata i prilagođavanja rasporeda partnerici. U ljubav se zaljubljuje polako, a iako prilazi djevojkama, priznaje da ga odbijanje ponekad koči.

Njegov idealan tip je fit brineta, a od dosadašnjih kandidatkinja najviše mu odgovara Mili. Priznaje da ponekad ulazi u ljubavne igrice iz dosade, iako mu to nije namjera. Na Love Island Adria prijavio se na nagovor prijatelja, uvjeren da ima što ponuditi, a ljubav mu je na prvom mjestu — dok bi popularnost bila dobrodošao bonus za njegovu manekensku karijeru. Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.