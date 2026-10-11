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ZAJEDNIČKI ŽIVOT

Vole se i nakon showa: Roberto i Loren iz 'Love Island Adria' otkrili velike planove...

Piše 24sata,
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Vole se i nakon showa: Roberto i Loren iz 'Love Island Adria' otkrili velike planove...
Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO
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Roberto Vucić i Loren Zubonja, koji su zajedno napustili vilu nakon što su dobili najmanje glasova publike, iznenadili su fanove velikom vijesti o svojoj budućnosti.

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Par koji je privukao veliku pozornost u regionalnom dating showu Love Island Adria potvrdio je da njihova ljubavna priča traje i nakon gašenja kamera. Roberto Vucić i Loren Zubonja, koji su zajedno napustili vilu nakon što su dobili najmanje glasova publike, iznenadili su fanove velikom vijesti o svojoj budućnosti.

Foto: RTL

Iako su iz showa izašli ranije nego što su mnogi očekivali, čini se da za Loren i Roberta to nije bio kraj, već tek početak, javlja RTL. Par je nedavno stigao u Zagreb, a na društvenim mrežama odmah su podijelili zajedničke fotografije koje dokazuju da je njihova veza ozbiljna. Roberto je uz fotografije poručio kako je to njihov novi početak te da su konačno doma, a Loren mu je uzvratila emotivnim komentarom. U nedavnoj emisiji "Bombaškoljka" na platformi Voyo, par je prvi put detaljnije progovorio o onome što ih čeka. Naime, iako Loren živi u Australiji, odlučili su da im udaljenost neće biti prepreka. Najavili su kako su već poduzeli konkretne korake za zajednički život i to u Hrvatskoj.

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​- Našli smo stan i živjet ćemo zajedno u Hrvatskoj - otkrili su, što je izazvalo oduševljenje među njihovim pratiteljima koji su s nestrpljenjem iščekivali vijesti o njihovom odnosu nakon izlaska iz vile. Roberto je dodao kako je njegova obitelj već upoznala Loren i svi su oduševljeni, dok je on njenu obitelj za sada upoznao preko video poziva. Odluka o preseljenju u Hrvatsku dokazuje koliko su oboje posvećeni tome da njihova veza uspije.

Tijekom razgovora, osvrnuli su se i na vrijeme provedeno u showu. Loren je njihov prvi susret opisala kao pravu ljubav na prvi pogled. Smatraju da su vilu morali napustiti jer publici možda nisu bili dovoljno zanimljivi, budući da u njihovom odnosu nije bilo drama ni svađa. Roberto je istaknuo kako oni nisu imali nikakvu taktiku ni plan igre, za razliku od nekih drugih sudionika. Osvrnuo se na komentare ostalih koji su ih smatrali previše zatvorenima, rekavši kako vjeruje da bi se jednako ponašali gdje god da su se sreli. Bili su i prvi par koji je u showu jedno drugome izjavio ljubav.

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Nisu se ustručavali prokomentirati ni odnose ostalih parova. Tako je Roberto prilično direktno rekao kako sumnja da će veza između Milija i Gašpera opstati van vile. S druge strane, Loren je komentirala Drinu i Valentina, istaknuvši kako između njih ne vidi romantičnu kemiju, već joj djeluju više kao brat i sestra. Dotaknuli su se i jedne od kontroverznijih tema iz showa - broja bivših seksualnih partnera. Loren je priznala da u početku nije bila iskrena oko svog broja, misleći da u takvom formatu mora reći veći broj. Roberto je priznao da ga je to u prvi tren iznenadilo, ali su sve brzo izgladili iskrenim razgovorom. Sada, kada su službeno potvrdili da su par, pred njima je novo poglavlje u stvarnom svijetu.

*uz korištenje AI-ja
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