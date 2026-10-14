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NOVA 'BOMBSHELL'

Anamarija je ušla u Love Island Adria: 'Gašpera znam od prije, izašli smo na nekoliko spojeva'

Piše 24sata,
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Anamarija je ušla u Love Island Adria: 'Gašpera znam od prije, izašli smo na nekoliko spojeva'
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Foto: RTL
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Ona je bombshell i spremna je dečke u vili 'staviti na njihovo mjesto'. Ona je Anamarija, osobna je trenerica i dolazi iz Ljubljane

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Anamarija (26) se prvenstveno bavi ženama koje želi naučiti kako izgledati i osjećati se najbolje moguće. Njezin je san izgraditi žensko fitness carstvo s pilatesom, jogom i treninzima za samopouzdanje, a posao bi rado razgranala do Balija, Miamija i Dubaija.

- Vozim motor, volim adrenalin i živjela sam na tri kontinenta - ispričala je Anamarija o sebi.

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Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

Poznaje, kaže, Gašpera - s kojim je otišla na nekoliko spojeva.

- Nije bilo ništa ozbiljno, no vidjet ćemo - možda se nešto i promijeni. Gašper mi nije u fokusu i mislim da za sada neće biti. Zanimljivi su mi Nikola i Luka, ali sve se može promijeniti - objasnila je pri ulasku u vilu. Smatra i da neće imati problema s Mili.

- Dobro komuniciram i mislim da neće biti problema s Mili, mislim da ćemo riješiti sve, štogod da dođe - dodala je.

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Ova dama svojedobno je osvojila i titulu Miss turizma, a za sebe kaže da je zahtjevna žena čija energija zna uplašiti muškarce koji nemaju dovoljno samopouzdanja. Smatra da bi žene trebale znati koliko vrijede i prestanu pristajati na muškarce koji im ne mogu pružiti ono što zaslužuju.

- Volim muškarce koji se ponašaju zrelo i imaju emocionalnu inteligenciju te vole adrenalin. Kod sebe volim to što sam samopouzdana i znam tko sam - dodaje.

Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

Anamarija iza sebe ima tri veze, a posljednja ju je naučila da povjerenje nije nešto što se daje olako. Prošla je i kroz nevjeru u vezi te zbog toga muškarcima više ne vjeruje tako lako. Osvojiti je mogu samopouzdani muškarci koji preuzimaju inicijativu i imaju stav. Oni koji ne znaju što žele, kod nje nemaju nikakve šanse.

- Došla sam da momke postavim na svoje mjesto. Neka igra počne - zaključila je Anamarija.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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