Anamarija je ušla u Love Island Adria: 'Gašpera znam od prije, izašli smo na nekoliko spojeva'

Anamarija (26) se prvenstveno bavi ženama koje želi naučiti kako izgledati i osjećati se najbolje moguće. Njezin je san izgraditi žensko fitness carstvo s pilatesom, jogom i treninzima za samopouzdanje, a posao bi rado razgranala do Balija, Miamija i Dubaija.

- Vozim motor, volim adrenalin i živjela sam na tri kontinenta - ispričala je Anamarija o sebi.

Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

Poznaje, kaže, Gašpera - s kojim je otišla na nekoliko spojeva.

- Nije bilo ništa ozbiljno, no vidjet ćemo - možda se nešto i promijeni. Gašper mi nije u fokusu i mislim da za sada neće biti. Zanimljivi su mi Nikola i Luka, ali sve se može promijeniti - objasnila je pri ulasku u vilu. Smatra i da neće imati problema s Mili.

- Dobro komuniciram i mislim da neće biti problema s Mili, mislim da ćemo riješiti sve, štogod da dođe - dodala je.

Foto: RTL

Ova dama svojedobno je osvojila i titulu Miss turizma, a za sebe kaže da je zahtjevna žena čija energija zna uplašiti muškarce koji nemaju dovoljno samopouzdanja. Smatra da bi žene trebale znati koliko vrijede i prestanu pristajati na muškarce koji im ne mogu pružiti ono što zaslužuju.

- Volim muškarce koji se ponašaju zrelo i imaju emocionalnu inteligenciju te vole adrenalin. Kod sebe volim to što sam samopouzdana i znam tko sam - dodaje.

Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

Anamarija iza sebe ima tri veze, a posljednja ju je naučila da povjerenje nije nešto što se daje olako. Prošla je i kroz nevjeru u vezi te zbog toga muškarcima više ne vjeruje tako lako. Osvojiti je mogu samopouzdani muškarci koji preuzimaju inicijativu i imaju stav. Oni koji ne znaju što žele, kod nje nemaju nikakve šanse.

- Došla sam da momke postavim na svoje mjesto. Neka igra počne - zaključila je Anamarija.

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