'VUČJI OSMIJEH'

Lidija Bačić ima novu pjesmu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Lidija Bačić ima novu pjesmu
Foto: promo

Popularna pjevačica ispričala je kako njezina nova pjesma 'Vučji osmijeh' govori o ženskom prijateljstvu i podršci

Pjevačica Lidija Bačić objavila je u srijedu novu pjesmu 'Vučji osmijeh' i spot. Sama pjevačica objasnila je o čemu se radi u pjesmi. 

- Žene su najjače kad su zajedno i najljepše je imati prijateljicu s kojom prolaziš i sreće i tuge. O tome govori moja nova pjesma 'Vučji osmijeh', o ženskom prijateljstvu i podršci - poručila je Lille. 

Foto: promo

POSLUŠAJTE NOVU PJESMU LIDIJE BAČIĆ: 

Na pjesmi su radili Fayo, Stjepan Lesko i Toni Lesko. Autor spota je Dario Lepoglavec, a u spotu sudjeluje i ELIS plesni fintess. Pjesma je izašla u izdanju FAYO MUSIC/Croatia Records. 

