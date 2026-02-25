Popularna pjevačica ispričala je kako njezina nova pjesma 'Vučji osmijeh' govori o ženskom prijateljstvu i podršci
'VUČJI OSMIJEH'
Lidija Bačić ima novu pjesmu
Pjevačica Lidija Bačić objavila je u srijedu novu pjesmu 'Vučji osmijeh' i spot. Sama pjevačica objasnila je o čemu se radi u pjesmi.
- Žene su najjače kad su zajedno i najljepše je imati prijateljicu s kojom prolaziš i sreće i tuge. O tome govori moja nova pjesma 'Vučji osmijeh', o ženskom prijateljstvu i podršci - poručila je Lille.
POSLUŠAJTE NOVU PJESMU LIDIJE BAČIĆ:
Na pjesmi su radili Fayo, Stjepan Lesko i Toni Lesko. Autor spota je Dario Lepoglavec, a u spotu sudjeluje i ELIS plesni fintess. Pjesma je izašla u izdanju FAYO MUSIC/Croatia Records.
