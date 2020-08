Lidija iz Braka: Svi muškarci koji mi prilaze su samo željni p****

Lidija s Alenom nije uspjela te je nakon showa i dalje slobodna. Sad je progovorila o tome kako je ispituju zašto nije u vezi. Jednom prilikom je istaknula kako joj se većinom javljaju muškarci s lošim upadima...

<p><strong>Lidija Stević</strong> (39) proslavila je sudjelovanjem u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', gdje je privlačila pažnju svađama s partnerom kojeg su joj odabrali stručnjaci <strong>Alenom Topićem </strong>(43). Na društvenim mrežama 'skupila' je više od 14 tisuća pratitelja, s kojima redovito dijeli mišljenje o raznim temama te trenutke iz privatnog života.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gafovi iz showa 'Brak na prvu'</strong></p><p>Lidija s Alenom nije uspjela te je nakon showa i dalje slobodna. Sad je progovorila o tome kako je ispituju zašto nije u vezi.</p><p>- Danas me jedan čovjek pitao kako to da sam slobodna, a budući da sam mu dala stvarno točan i dobar odgovor, citirat ću samu sebe. Singl sam zato što se pokaže da su svi muškarci koji mi prilaze ili pi*** ili su samo moje pi*** željni, ili su pi**lovci. Kratko i jasno - objasnila je Lidija svoj ljubavni status. </p><p>Jednom prilikom je istaknula kako joj se većinom javljaju muškarci s lošim upadima, koji se potom naljute kad ih odbije. </p><p>- Zadnjih dana se stalno pitam otkud muškarcima toliko samopouzdanja i zašto misle da su Bogom dani? Svaki dan mi se u inboks javi barem jedan muškarac da me obavijesti što bi mi sve i kako radio. A kako ja nisam zainteresirana za upade tog tipa, kao ni za muškarce koji su puni sebe i koji su bez kulture, obično me optuže da sam ljuta ili nad**ana - požalila se učiteljica hrvatskog jezika. </p><p>Lidija tvrdi kako muškarci ne shvaćaju da ih odbija zbog toga što joj se nimalo ne sviđaju. </p><p>- Zar bih ja trebala svakoj muškoj osobi koja nešto želi sa mnom, dati ono što želi? Najzanimljivije mi je to što su mi svi napisali da me žele zato što sam im jako dobra. Nitko nije doživio moj dio te priče, a to je da on meni nije dobar. Ne razumijem. Muškarca se ne smije odbiti ili? Kao da mi je taj neki lik iskazao najveću čast što mi se obratio, jer sam ja njemu dobra - zaključuje Lidija. </p>