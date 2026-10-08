Liječnica kraljice Camille ubijena je u svome domu, priveden muž

Ubijena je Hannah Cain (45), liječnica koja se brinula za zdravlje nekoliko članova britanske kraljevske obitelji, među kojima je i kraljica Camilla. Kako su prenijeli britanski mediji, o tragediji su obaviješteni kralj Charles III. i njegova supruga Camilla.

Liječnica koja je bila poznata i kao dr. Hannah Terry bila je dio medicinskog tima u Grimston Medical Centreu, a pronađena je mrtva 4. listopada u svom domu u Dersinghamu u Norfolku, nedaleko od kraljevskog imanja Sandringham. Kobne večeri organizirala je zajednički 'prespavanac' u svom domu za svoju djecu i njihove prijatelje, a hitna služba i policija pozvane su oko 2:20 sata ujutro. Hannah je pronađena bez svijesti u spavaćoj sobi na katu kuće, a BBC prenosi kako je imala 'ozljedu desne strane glave nastalu udarcem tupim predmetom i ozljedu koja bi mogla upućivati na pritisak, odnosno kompresiju vrata'. Unatoč nastojanjima sa je se oživi, doktorici nije bilo pomoći te je proglašena mrtvom.

Foto: Dylan Martinez

Za njezinu smrt optužen je i uhićen njezin suprug Mark Cain koji se danas pojavio na sudu u Norwichu, no ondje je samo potvrdio svoje osobne podatke te se nije izjasnio o krivnji.

- Bila je dobra, velikodušna i brižna. Nevjerojatno smo ponosni na ženu kakva je bila i na veliku brigu koju je pružala svim svojim pacijentima, koji su je poznavali kao dr. Terry - rekla je njezina obitelj u kratkoj izjavi.