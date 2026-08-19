Camilla otvoreno progovorila o kraljevoj borbi s rakom prostate

Kraljica Camilla prvi je put progovorila o teškom emocionalnom iskustvu skrivanja suprugove dijagnoze raka od javnosti, u kratkom filmu koji je Buckinghamska palača snimila s dobrotvornom organizacijom Maggie's povodom njene 30. obljetnice.

Kraljica je znala za Charlesovu dijagnozu kada je, u sklopu svojih kraljevskih dužnosti, 2024. otvorila novi centar Maggie'sa, organizacije za podršku oboljelima od raka. Javnost je o tome doznala pet dana kasnije.

Kraljica je rekla da je 'čeznula to izgovoriti', ali 'očito nije mogla', te iskustvo od prije dvije godine opisala kao 'prilično teško'. Otkrila je i da je 'zamalo nešto rekla', ali je smatrala da trenutak nije bio pravi. Camilla je govorila i o tome kako je pomagala brinuti se za supruga, ali i da je kralj nakon dijagnoze nastavio dalje sa svojim obvezama kao načinom suočavanja sa situacijom.

- Ništa ga nije zaustavilo. Jednostavno je rekao: 'To je moj način. Tako ću se nositi s tim' - ispričala je Camilla. U filmu su kazali i kako se zdravlje 77-godišnjeg kralja, koji se i dalje liječi od raka, razvija u pozitivnom smjeru.

- Sjećam se da sam došla u Maggie’s neposredno nakon što je kralju dijagnosticiran rak. Nitko tada nije smio ništa reći. To je bilo prilično teško. Zamalo sam nešto rekla, ali, znate, osjećala sam da nije pravi trenutak - ispričala je Camilla. Dodala je da je gledala sve ljude koji su patili, kao i njihove obitelji i partnere, te da je zbog toga još više shvatila koliko su takva mjesta važna.

Foto: Paul Campbell

- Kod kuće mi to nikada nije doista došlo do svijesti, a onda vam odjednom dijagnosticiraju bolest suprugu i pomislite: 'Bože, razgovarala sam sa svim tim ljudima, a sada sam ja osoba koja ima nekoga bliskog tko je bolestan, koja mora pomoći brinuti se za svog jadnog supruga i pokušati sve to razumjeti - objasnila je Camilla. Kraljica je snimila sedmominutni film kako bi istaknula važnu podršku koju Maggie’s pruža oboljelima od raka, ali i promovirala usluge namijenjene njihovim obiteljima i posebno muškarcima koji se možda teže odlučuju potražiti pomoć. Otkako je kralj Charles progovorio o bolesti, porastao je broj ljudi koji posjećuju centre, a broj muškaraca porastao je za 12 posto, navodi se u filmu, a prenosi Mirror.