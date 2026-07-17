Kraljica Camilla za 79. rođendan dobila novi portret i najavila podjelu knjiga djeci diljem UK-a

Kraljevska obitelj obilježila je danas 79. rođendan kraljice Camille, a Buckinghamska palača tim je povodom objavila njezin novi službeni portret. Fotografiju je prošlog mjeseca u Državnoj salon-sobi dvorca Hillsborough u Sjevernoj Irskoj snimio kraljevski fotograf Chris Jackson. Kraljica je pozirala u elegantnoj tamnoplavoj haljini, a modnu kombinaciju upotpunila je dijamantnom brošem u obliku leptira sa safirima. Broš je izvorno darovan kraljici Elizabeti II. na Proljetnom sajmu u Birminghamu u veljači 1977. godine, piše britanski Mirror.

Fotografija je objavljena na službenom Instagram profilu kraljevske obitelji uz čestitku za rođendan, a potom su je podijelili i princ William i princeza Catherine, uputivši kraljici vlastite rođendanske želje. o objava nije bila posvećena samo rođendanu. Uz fotografiju je predstavljena i nova inicijativa kojom kraljica nastavlja promicati dječju pismenost.

Objavljeno je da će ovog Božića svaki učenik šestog razreda osnovne škole u Ujedinjenom Kraljevstvu dobiti posebno izdanje bestselera 'Impossible Creatures' nagrađivane spisateljice Katherine Rundell. Program će se provesti u suradnji s organizacijom National Literacy Trust (NLT), čija je kraljica Camilla pokroviteljica. Svaka knjiga sadržavat će i osobnu poruku kraljice.

- 'Impossible Creatures', jedne od mojih omiljenih spisateljica, briljantna je fantastična priča koja će vas upoznati s mnoštvom mitskih prijatelja i zastrašujućih neprijatelja... Nadam se da ćete je voljeti jednako kao i ja - stoji u posveti. Promicanje čitanja i književnosti godinama je jedno od glavnih područja humanitarnog rada kraljice Camille, a ovaj program dio je obilježavanja Nacionalne godine čitanja 2026.

Palača je priopćila da će knjige biti podijeljene putem škola i knjižnica, uz besplatne obrazovne materijale. National Literacy Trust pobrinut će se i da knjige stignu u bolnice, ustanove za skrb, sigurne kuće i banke hrane u socijalno ugroženim zajednicama kako bi sva djeca koja ispunjavaju uvjete imala pristup ovom izdanju.

Camilla je cijeli život strastvena čitateljica, a još 2021. godine pokrenula je projekt The Queen's Reading Room, koji svakog mjeseca preporučuje nove knjige te ljubiteljima književnosti nudi ekskluzivne sadržaje.

- Ako naučite čitati, bez obzira na to koliko vam je život u tom trenutku težak, možete uzeti knjigu i pobjeći u neki drugi svijet. Možete se smijati, možete plakati – knjige vas nakratko izvuku iz stvarnosti i daju vam novu dimenziju života - kazala je Camilla jednom prilikom.