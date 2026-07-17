Obavijesti

Show

Komentari 0
LJUBITELJICA KNJIGA

Kraljica Camilla za 79. rođendan dobila novi portret i najavila podjelu knjiga djeci diljem UK-a

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 1 min
Kraljica Camilla za 79. rođendan dobila novi portret i najavila podjelu knjiga djeci diljem UK-a
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ovog Božića svaki učenik šestog razreda osnovne škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, dobit će posebno izdanje bestselera 'Impossible Creatures' nagrađivane spisateljice Katherine Rundell

Admiral

Kraljevska obitelj obilježila je danas 79. rođendan kraljice Camille, a Buckinghamska palača tim je povodom objavila njezin novi službeni portret. Fotografiju je prošlog mjeseca u Državnoj salon-sobi dvorca Hillsborough u Sjevernoj Irskoj snimio kraljevski fotograf Chris Jackson. Kraljica je pozirala u elegantnoj tamnoplavoj haljini, a modnu kombinaciju upotpunila je dijamantnom brošem u obliku leptira sa safirima. Broš je izvorno darovan kraljici Elizabeti II. na Proljetnom sajmu u Birminghamu u veljači 1977. godine, piše britanski Mirror.

ZAMIJENIO OCA Princ George prvi je put nazočio važnoj svečanosti, pridružio se majci koja se ponosno smiješila
Princ George prvi je put nazočio važnoj svečanosti, pridružio se majci koja se ponosno smiješila

Fotografija je objavljena na službenom Instagram profilu kraljevske obitelji uz čestitku za rođendan, a potom su je podijelili i princ William i princeza Catherine, uputivši kraljici vlastite rođendanske želje. o objava nije bila posvećena samo rođendanu. Uz fotografiju je predstavljena i nova inicijativa kojom kraljica nastavlja promicati dječju pismenost.

Objavljeno je da će ovog Božića svaki učenik šestog razreda osnovne škole u Ujedinjenom Kraljevstvu dobiti posebno izdanje bestselera 'Impossible Creatures' nagrađivane spisateljice Katherine Rundell. Program će se provesti u suradnji s organizacijom National Literacy Trust (NLT), čija je kraljica Camilla pokroviteljica. Svaka knjiga sadržavat će i osobnu poruku kraljice.

NOVO ISKUSTVO Kraljica je pomagala Spudmanu dijeliti pečene krumpire: 'Znala je što radi i odjenula pregaču...'
Kraljica je pomagala Spudmanu dijeliti pečene krumpire: 'Znala je što radi i odjenula pregaču...'

- 'Impossible Creatures', jedne od mojih omiljenih spisateljica, briljantna je fantastična priča koja će vas upoznati s mnoštvom mitskih prijatelja i zastrašujućih neprijatelja... Nadam se da ćete je voljeti jednako kao i ja - stoji u posveti. Promicanje čitanja i književnosti godinama je jedno od glavnih područja humanitarnog rada kraljice Camille, a ovaj program dio je obilježavanja Nacionalne godine čitanja 2026.

Palača je priopćila da će knjige biti podijeljene putem škola i knjižnica, uz besplatne obrazovne materijale. National Literacy Trust pobrinut će se i da knjige stignu u bolnice, ustanove za skrb, sigurne kuće i banke hrane u socijalno ugroženim zajednicama kako bi sva djeca koja ispunjavaju uvjete imala pristup ovom izdanju.

POVIJESNI DOGAĐAJ Britanski kralj i kraljica stigli su u posjet Vatikanu: Pogledajte fotke susreta s Papom Lavom...
Britanski kralj i kraljica stigli su u posjet Vatikanu: Pogledajte fotke susreta s Papom Lavom...

Camilla je cijeli život strastvena čitateljica, a još 2021. godine pokrenula je projekt The Queen's Reading Room, koji svakog mjeseca preporučuje nove knjige te ljubiteljima književnosti nudi ekskluzivne sadržaje. 

- Ako naučite čitati, bez obzira na to koliko vam je život u tom trenutku težak, možete uzeti knjigu i pobjeći u neki drugi svijet. Možete se smijati, možete plakati – knjige vas nakratko izvuku iz stvarnosti i daju vam novu dimenziju života - kazala je Camilla jednom prilikom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Anastasia se nakon prekida s Petrom vratila na društvene mreže: Evo kako joj stoji badić
POKAZALA FIGURU

Anastasia se nakon prekida s Petrom vratila na društvene mreže: Evo kako joj stoji badić

Mlada Zadranka Anastasia Kaleb bila je jedna od djevojaka koje su se borile za srce 'Gospodina Savršenog' Petra Rašića
FOTO Na glavu stavila krznenu masku, grudi pokazala svima: Ovo su Biancina najluđa izdanja
BIZARNO

FOTO Na glavu stavila krznenu masku, grudi pokazala svima: Ovo su Biancina najluđa izdanja

Zaboravite klasična pravila odijevanja. Otkada se pojavila uz Kanyea Westa, Bianca Censori gotovo svaki izlazak pretvara u modni performans. Australska arhitektica u javnosti se pojavljuje u prozirnim najlonkama, bodijima boje kože i kreacijama koje jedva prekrivaju tijelo, a njezini odabiri redovito izazivaju zgražanje, divljenje i burne rasprave na društvenim mrežama
FOTO Mama Renata na plaži pokazala guzu u mini bikiniju
U TOP FORMI

FOTO Mama Renata na plaži pokazala guzu u mini bikiniju

Renata Lovrinčević Buljan uživa u ljetu, a njena isklesana figura u badićima potpuno dolazi do izražaja. Zato se rado fotka na plaži, pokazujući usput svoje čvrste obline...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026