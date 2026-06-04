Liječnik s malih ekrana koji je obilježio generacije: Noah Wyle zbog sina je promijenio posao

Glumac Noah Wyle, lice koje je za milijune gledatelja diljem svijeta postalo sinonim za doktora Johna Cartera iz kultne serije "Hitna služba", danas slavi 55. rođendan. Njegova karijera, koja se proteže kroz više od tri desetljeća, put je od mladenačke zvijezde do cijenjenog karakternog glumca, producenta i scenarista, no uloga koja mu je, kako sam kaže, najviše oblikovala život nije ona pred kamerama, već ona unutar njegova četiri zida, uloga oca. Wyle danas uživa u novom valu uspjeha s hvaljenom serijom "The Pitt", no put do vrha bio je obilježen predanošću, talentom i jednom serijom koja je zauvijek promijenila televiziju.

Proboj s Hitnom službom i put do slave

Noah Strausser Speer Wyle rođen je 4. lipnja 1971. godine u Hollywoodu, što je možda i predodredilo njegov životni put. Iako je imao nekoliko manjih uloga, pravi proboj dogodio se 1994. godine kada je dobio ulogu mladog i pomalo nesigurnog studenta medicine, Johna Cartera, u medicinskoj drami "Hitna služba". Serija je postala globalni fenomen, a Wyleov lik, koji je s godinama sazrijevao od stažista do iskusnog liječnika, postao je srce serije i moralni kompas za gledatelje. Njegova izvedba donijela mu je pet nominacija za prestižnu nagradu Emmy i tri za Zlatni globus. Ostao je u seriji duže od bilo kojeg drugog člana originalne postave, pojavivši se u čak 254 epizode i postavši jedan od najplaćenijih televizijskih glumaca svog vremena.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Nakon odlaska iz serije, Wyle je uspješno izbjegao zamku jedne uloge. Dokazao je svoju svestranost ulogom Stevea Jobsa u biografskom filmu "Pirati Silicijske doline", a publiku je osvojio i kao avanturist Flynn Carsen u popularnoj franšizi filmova "Knjižničar". Značajnu ulogu ostvario je i u znanstveno-fantastičnoj seriji "Padajuće nebo" (Falling Skies), gdje je od 2011. do 2015. godine igrao vođu otpora protiv izvanzemaljske invazije.

Očinstvo kao najveća inspiracija

Iako je njegova karijera bila u stalnom usponu, najveća životna prekretnica dogodila se izvan seta. Wyle je bio u braku s vizažisticom Tracy Warbin od 2000. do 2010. godine, s kojom je dobio dvoje djece: sina Owena Straussera 2002. i kćer Auden 2005. godine. Od 2014. u braku je s glumicom Sarom Wells, s kojom je 2015. dobio kćer Frances Harper. Upravo je rođenje prvog djeteta, sina Owena, radikalno promijenilo njegov pristup poslu.

U nedavnom intervjuu za People priznao je kako je postao svjestan da će njegova djeca jednog dana gledati ono što je snimao.

​- Moji su se ukusi radikalno promijenili nakon što mi se sin rodio. Kad sam postao otac, odjednom sam postao vrlo svjestan stvari koje će moja djeca gledati kako njihov otac radi ili govori - izjavio je.

Foto: DANIEL COLE

To ga je, kako kaže, potaknulo da bira uloge "dobrih momaka" i da se kloni mračnijih likova. Ponos na to što radi i nada da njegova djeca prepoznaju trud koji ulaže postali su mu najveća motivacija.

​- Uvijek se nadate da vaša djeca znaju koliko naporno radite. Uvijek se nadate da vaša djeca znaju koliki dio sebe unosite u ono što radite kao primjer za njih. U posljednjih godinu dana doista sam osjetio da su slušali i gledali i da je to imalo utjecaja na njih - rekao je glumac.

Novi val uspjeha i djeca koja slijede oca

Nakon niza uspješnih projekata, Wyle je 2025. godine doživio renesansu karijere sa serijom "The Pitt" na platformi HBO Max, gdje ne samo da glumi glavnu ulogu, već je i izvršni producent, scenarist i redatelj. Za ulogu dr. Michaela "Robbyja" Robinavitcha osvojio je Emmy i Zlatni globus. Ironično, ali upravo su njegova djeca najveći obožavatelji ove serije, dok "Hitnu službu", seriju koja je proslavila njihova oca, nikada nisu pogledala.

​- Gledali su više 'Uvod u anatomiju' nego 'Hitnu službu'. To je mali izvor prijepora među nama - našalio se Wyle.

Čini se da je jabuka pala nedaleko od stabla. Njegov sin Owen, koji studira na Sveučilištu u Bostonu, pohađa razne filmske tečajeve s ciljem da završi u industriji zabave. Kći Auden već je započela glumačku karijeru i, prema očevim riječima, "daleko je ispred" onoga gdje je on bio u njezinim godinama. Čak je glumila njegovu kćer na ekranu u seriji "Leverage: Redemption!". Za najmlađu kćer Frances, Wyle kaže da je "dinamit koji može postići sve što poželi u životu". Iako bi podržao svako dijete u njihovim snovima, naglašava da je "svačije putovanje njegovo vlastito".

*uz korištenje AI-ja