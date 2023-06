Lijepa Iva je osvojila Brunu pred kamerama: On je tek prekinuo s Teom, no susret je bio fatalan...

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je nakon produžetaka Nizozemsku u polufinalu Lige nacija. U nedjelju ide na pobjednika utakmice Španjolska - Italija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Heroj sinoćnje utakmice po mnogima je Bruno Petković (28) kojeg ovoga puta u Rotterdamu nije bodrila zaručnica Iva Šarić (34), ali je na društvenim mrežama dala do znanja da je uz svog partnera tako što je podijelila snimku njegovog gola uz oznake koje su jasno davale do znanja da je on 'njen svijet'.

Foto: Instagram

Iva i Bruno otkrili su svoju vezu krajem 2020. godine. Povodom Ivinog 32. rođendana, najuži krug voljenih joj osoba skupio se kako bi proslavio s njom, a među njima je bio i Petković.

Samo mjesec dana kasnije, doznalo se da čekaju svoje prvo zajedničko dijete. Maleni Adrian (2) stigao je na svijet početkom travnja u jednoj privatnoj poliklinici u Zagrebu.

Foto: Instagram/Iva Šarić

Par se upoznao na snimanju jedne emisije u kojoj je ona bila zadužena za intervjuiranje nogometaša. Poznavali su se i ranije, ali odnos je dotad bio isključivo prijateljski. Bruno je brzo i kleknuo, no par ne želi otkrivati imaju li datum ili kako će izgledati njihov dan iz snova.

Foto: Instagram/Pixsell/kolaz

Bruno je prethodno bio u vezi s manekenkom Teom Slavicom (24), a Iva u braku s bivšim nogometašem Jerkom Lekom (43) s kojim ima dvojicu sinova, Carlosa i Leona koji se odlično slažu s Brunom.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

I Jerko je dao blagoslov vezi svoje bivše supruge i nogometaša koji je od bivše manekenke mlađi šest godina. Iva je od Jerka bila mlađa devet godina, a ostala je bliska prijateljica s njegovom sestrom Jelenom Leko.

- Beba je, kao i kod svakoga, tako i kod nas, unijela neki novi život i tu neku notu. Ja ne znam kako to opisati, moja djeca su se tome jako veselila, ali oni su mene užasno iznenadili kako su prihvatili bebu i ponašaju se zaštitnički prema njemu. Jako dobro funkcioniramo, iskreno malo sam se čak i bojala, ali jako jako smo dobar tim - rekla je Iva jednom prilikom za IN magazin.